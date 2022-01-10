Вопрос дня: Как вы провели новогодние каникулы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий СОЛОННИКОВ, директор Института современного государственного развития:

- Я проехал по Сибири, был в Тобольске, Новосибирске, Екатеринбурге. Конечно, читал «горячие» новости из Азии, но на мой сибирский вояж это, к счастью, не повиляло.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Мы провели эти дни на Ладоге. У нас там хороший дом и прочный катер. Ловили рыбу, катались на лыжах, играли в хоккей. Катер поставили на такие коньки-полозья. И он под парусом рассекал по глади озера со свистом. А рыбу, которую наловили с друзьями и у берега, положили метрах в двухстах на заморозку (хороший такой улов сига на 20 кило). И кто-то ночью подъел. Грешим на нерп. Расплодилось их тут...

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Кроме работы на радио и съемок сюжетов для TikTok и YouTube, ездил на пару дней в Тульскую область. Там по лесу ходят не только Деды Морозы, но и волки. Утром я выходил из дома и видел следы самого разного лесного зверья. Сейчас еду домой и везу сосновые ветки - к елке, что дома стоит, для аромата. Сам Новый год встретил очень скромно: картошка с селедкой, оливье и шампанское. А 1 января с друзьями играли в футбол на снегу.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:

- Тихо, без излишеств. Катались на пруду на коньках и лыжах. Живность в огород заглядывала - видели лосей и косуль. Приходили зайчики и иная мелкая дичь.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы:

- Мы с друзьями собирались поехать большой экскурсией во Ржев, но поездка сорвалась, в том числе из-за непогоды. А в сочельник поездили на большом автобусе по новогодней Москве по всему Бульварному кольцу - оказалось, очень интересно и необычно.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Новый год я встретил в Москве в семейном кругу. Сейчас перечитываю классиков. Одна из настольных книг - «Краткая история ВКП(б)» издания 1936 года. Там столько интересных вещей! Читается как детектив.