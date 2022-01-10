Валерий Фадеев, советник Президента России: Военно-транспортная авиация вывозит из Казахстана российских граждан. Это логично и по-человечески

Наши люди вывозятся очень быстро и очень эффективно. Фото: REUTERS

- ...Валерий Александрович, я бы хотел, чтобы вы оценили с высоты своего жизненного опыта и своей должности ту такую параллельную акцию, которую проводят наши военные с эвакуацией российских граждан из Казахстана. Насколько она была оперативной, эффективной, сколько вывезли, сколько предстоит вывезти?

- Александр, сначала речь шла о сотнях российских граждан, вывезенных из Казахстана, потом появилась цифра полторы тысячи.

Наши люди вывозятся очень быстро и очень эффективно. Я так понимаю, все, кто хочет выехать, едва ли не все уже выехала. И, я думаю, что никаких препятствий не будет. Там же проблема (мы все о ней знаем) в том, что регулярные авиарейсы России с Казахстаном отменены. И то, что военные так быстро наладили авиасообщение, заменили гражданские суда своими самолетами военно-транспортной авиации, мне кажется, это очень хорошо и логично, это солидарно по отношению к гражданам России.

- Наверное, здесь можно сказать, что вряд ли это все прописано в Уставе ОДКБ, такие действия, скорее, такое движение души наших военных. да и потом - чтобы порожняком не летать…

- Все-таки это разные вещи – движение души и чтобы не порожняком.

Я думаю, на первом месте - движение души, а не то, чтобы пустыми не летать. Потому что, если уж исходить из интересов меркантильных, загруженный самолет съедает гораздо больше горючего, чем пустой. Все-таки здесь не меркантильные интересы на первом месте, а интересы российских граждан.

- Это понятно. Тем более, что это же бесплатная перевозка. А с кем-то из посольства России в Казахстане вам не удалось поговорить? Как там вообще наши?

- Я не вижу пока проблем. Жалоб нет, обращений нет. Если появятся, мы немедленно будем их отрабатывать.

- Спасибо вам огромное. Удачи!

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