«Теперь банды из Алматы расползутся по всей стране»: Казахстанцы о последствиях несостоявшейся революции

Обстановка в охваченном беспорядками Казахстане постепенно нормализуется. Фото: REUTERS

Обстановка в Казахстане нормализуется, неспокойно только в Алмате. Самое время попытаться понять, что это вообще было.

Отправившись в Уральск, я планировал поговорить с как можно большим числом людей, чтобы составить максимально полную картину казахстанского бунта. Получилось даже лучше, чем ожидал: друзья детства из тех, что остались в городе, стали кто бизнесменами, кто сотрудниками властных структур. Подставлять никого из них я не могу, мало ли, каким боком им выйдет откровенный разговор. Поэтому все беседы собрал в один диалог - на самом деле он с разными людьми, но для удобства пусть будет так.

«САМИ ЖИТЕЛИ ОБЪЯСНИЛИ, ЧТО БЕСПОРЯДКИ ТУТ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ»

- Здесь в Уральске правда все митинги и беспорядки за один день закончились?

- Да, вечером 4 января на площади перед акиматом (администрацией) собрались люди, потом посчитали, сказали, до двух тысяч человек. Но люди все приличные и спокойные, я своих сотрудников спрашивал, почти все ходили на площадь! На самом деле в Аксае (город в Западно-Казахстанской области, центр добычи газа) все веселее было.

- А что там?

- Митингующие перекрыли дорогу на Карачаганак (газовое месторождение), рабочие не могли проехать. Но с ними разобрались даже не власти или полицейские, а сами местные жители. Собрались толпой и пошли к этим митингующим.

- Неужели стенка на стенку?

- Да нет, зачем. Просто поговорили, объяснили, что никому тут беспорядки не нужны.

- Помогло?

- Ну, трассу разблокировали. Пытались потом, конечно, баламутить воду по городу. Ко мне в офис зашел какой-то кадр, говорит: «Закрывайся, быстро». Я спрашиваю «А ты кто такой?» Представляешь, говорит: «Я митинг!» (смеется - авт) Спровадили, короче, этого деятеля быстро.

ВЛАСТИ ГОВОРЯТ - СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 500 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ, А НА ДЕЛЕ — 90 ТЫСЯЧ

- И что народ не устраивает?

- Да врать людям меньше надо, раздражает это и злит. У нас же ни одной правдивой статистики нет, все рисуют. Вот по телевизору радостно рапортуют: средняя зарплата по стране 500 тысяч тенге в месяц (около 83 тыс. руб.). И вот жена смотрит на мужа и спрашивает: «Дорогой, а где остальные 430 тысяч?» Может, конечно, если взять и поделить доходы всех чиновников и близких к властям бизнесменов, всех топ-менеджеров крупных компаний, столько и будет. Но народ таких денег не видит! Я вот сейчас дома сидел, смотрел местный уральский телеканал. А там бегущая строка с объявлениями о вакансиях. Зарплату обещают, тысяч 80-90 тенге в месяц (около 15 тыс. руб.). Так если человек курит, у него 20 тысяч только на сигареты уходить будет.

Разграбленные банкоматы в одном из ТЦ Алматы. Фото: REUTERS

- Вроде, митингующие денег не особо требовали.

- Да кто эти требования составлял? Ты знаешь, что у нас, в Уральске, было первым пунктом в этих требованиях? Отставка акима (главы. - Ред.) области!

- Чем он народу не угодил?

- Да ну аким как аким. Но людей раздражает, что акимов присылают из Нур-Султана. Вот везде и требовали, чтобы вернули выборы акимов областей.

- Ладно. А почему в Алмате так полыхнуло?

- Да это же самый взрывной город в стране! Я там в институте учился, и тогда тоже были волнения, вообще каждый год там народ стабильно выходит на улицы. Туда же со всей страны стекаются самые разные люди. Это, может, из Москвы мы тут все одинаковыми выглядим, а на самом деле в Алмате вечно брожение. Но, конечно, такого как сейчас кошмара не было никогда. Жесть же реально творится! У меня там тетя живет, говорит: какие-то отморозки едут по улице на полной скорости, в окно ствол автомата выставили и стреляют куда ни попадя.

- Там отморозки, а в Уральске приличные люди?

- Ты не путай. Сначала вышел простой народ, причин на это хватает. Цены растут, везде коррупция и кумовство, тут любой момент мог последней каплей стать. А когда подскочила цена на газ, это же самый больной вопрос для всех, у кого заработок на транспорте завязан, на поставках...

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ЗАРЯЖЕННЫЕ РЕБЯТА

- У нас же, как говорится, молодая демократия, народ только учится с властью разговаривать, - продолжают мне объяснять подоплеку казахского бунта. - Но к этому разговору народа с властью быстро подключились заряженные ребята. Есть просто бандиты, которым надо было грабить и воровать. А есть и те, кто действовал по плану: захватывал оружейные магазины, отделения полиции. Вот вторые явно готовились давно и просто ждали момента. Дождались. Кто уж там и для чего их готовил, это не моего ума дело, но видно же, что все было продумано. А самое опасное, что сейчас вся эта шваль рассредоточится по стране. У нас, в Уральске, банду задержали, которая приехала торговать награбленными в Алмате смартфонами. Представляешь, 3 тысячи километров проехали, только тут попались.

- Слушай, а почему народ кричал «Дед, уходи»? Чем им Назарбаев не нравится?

- Во-первых, это лозунг не новый, он уже звучал на митингах в Алмате раньше. А во-вторых, Ел Басы же выглядит в глазах людей ответственным за все их проблемы. Он же даже уйдя в отставку, остался во власти.

- Есть надежда, что теперь что-то изменится?

- Надежда есть всегда. А как будет, посмотрим. У нас же главная беда - коррупция. А на восстановление после погромов теперь огромные деньги выделят. Вот и представь, сколько из них уйдут в чьи-то карманы! Сколько коррупционеров обогатится!

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Руки вверх! Вчера бы вашу машину тут расстреляли!»: Как спецкор «КП» выбирался из охваченной бунтами и зачистками Алма-Аты

Спецкор kp.ru Владимир Ворсобин увидел своими глазами бунт в Алма-Ате и его зачистку. И еле вернулся обратно в Россию (подробности)