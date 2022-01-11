Японец сделал безделье смыслом своего существования и способом заработка

Японец Сёдзи Моримото решил сделать безделье смыслом своей жизни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С ранних лет японец Сёдзи Моримото привык к тому, что его все считают бездельником – одноклассники, семья, коллеги… Теперь ему 38, и он решил сделать безделье смыслом своей жизни.

Чаще всего в своей жизни Моримото слышал, что он безынициативный, не заинтересован в карьерном росте, плывет по течению и стоит в стороне, когда все вокруг куда-то бегут.

В конце концов, после окончания колледжа и смен нескольких унылых работ, похожих одна на другую, он решил, что это и есть его настоящее призвание – быть бездельником.

– Я полностью отдаю себя тому, чтобы ничего не делать, а это значит, что я ни к чему не прилагаю особых усилий, – рассказал Моримото журналистам.

С 2018 года он безработный и единственное, чем занимается – ненавязчиво предлагает миру свое общение. При этом мужчина вовсе не требует платы за свое общество, достаточно оплатить ему проезд, если вы хотите, чтобы он сопровождал вас. Или купить ему еду, если вы хотите, чтобы он посидел с вами в кафе.

Но и это вовсе необязательно. Он просто готов пообщаться, выслушать и поддержать разговор. Себя он называет Rent-a-Man (Человек-на-Прокат), но это не означает, что он готов тратить свое время на какую-то, пусть и нетяжелую, работу.

С 2018 года Сёдзи безработный и единственное, чем занимается – ненавязчиво предлагает миру свое общение. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Его девиз Do Nothing (Ничего не делать) остается неизменным. Он уже отклонял предложения помогать по дому, заниматься уборкой, быть личным другом, позировать, посещать за деньги определенные места. Зато он с удовольствием пройдется с вами по магазинам или посидит на лавочке в парке.

– Люди используют меня по-разному. Некоторым людям одиноко. Некоторым стыдно идти куда-то одному. Некоторые хотят, чтобы кто-то поделился своими впечатлениями. Что удивительно, так это огромное разнообразие личностей, обстоятельств и ситуаций. Это поражает меня почти каждый день, – рассказал Моримото.

Ежедневно он назначает до трех встреч и обижается, если кто-то называет его безделье «работой», передает CBS.

В последнее время интерес к стилю жизни японца растет – в соцсетях за ним наблюдают около 250 тысяч подписчиков, а сам он уже написал четыре книги, в которых поделился своим опытом, полученным в результате общения с огромным количеством людей. Это и позволило ему, в конечном итоге, все же неплохо заработать на своем безделье.

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