Потрясающие рисунки на обрезах книг сделали британскую студентку мегапопулярной

Такой вид искусства, как рисование на обрезах книг, находится под угрозой полного исчезновения. Фото: стоп-кадр видео

22-летняя Мэйси Джексон из Великобритании получила известность среди пользователей TikTok, размещая на сервисе видеозаписи своих работ – картин, созданных на обрезах популярных книг.

Видеоролики, на которых девушка демонстрирует этапы своих художеств, становятся вирусными, привлекая за короткое время огромное количество пользователей.

Джексон рассказала, что рисует она давно, а вот попробовать изобразить что-нибудь на краях книжных листов решилась примерно год назад.

Для первого опыта она выбрала книгу Джона Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», на которой и изобразила нору маленьких жителей Средиземья.

А первый ролик сняла ради интереса и была поражена, когда на следующее утро увидела, что его посмотрели более 100 тысяч человек.

Для своей работы Джексон выбирает толстые тома, а еще лучше – трилогии или серии книг. Например, роман «Дюна» Фрэнка Герберта, «Властелин колец» Толкина или «Гарри Поттер» Джоан Роулинг.

«Толкин привлекает меня больше всего, так как я всегда была в основном художником-пейзажистом, а Средиземье полно удивительного разнообразия пейзажей: гор, лесов, рек и красивых архитектурных концепций», – рассказывает девушка.

По ее словам, своей основной задачей она считает привлечение внимания к рисованию на обрезах книг и популяризация этого вида искусства, поскольку, по мнению экспертов из Ассоциации ремесел Великобритании, на данный момент он находится под угрозой полного исчезновения, хотя когда-то почти каждая толстая книга в Англии выходила с рисунком на обрезе.