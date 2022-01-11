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Общество11 января 2022 12:43

Проходной балл ЕГЭ снизился впервые за 10 лет

Эксперты объяснили, почему поступить в вуз на бюджет в прошлом году стало проще
Анна ЛУКЬЯНОВА
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Качество приема эксперты оценивают по среднему баллу поступивших на очную форму обучения.

Качество приема эксперты оценивают по среднему баллу поступивших на очную форму обучения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минобрнауки объявили итоги совместного с Высшей школой экономики мониторинга качества приема в российские вузы. Качество приема эксперты оценивают по среднему баллу поступивших на очную форму обучения. Так вот в последнюю вступительную кампанию проходной балл ЕГЭ на бюджет составил 70,3 – это на полбалла ниже, чем в 2020-м (70,8). Такого, говорят в ведомстве, не было за все 10 лет, что проводят мониторинг, раньше балл неуклонно повышался. К примеру, в 2015-м абитуриенту нужно было набрать всего 66,1 балл, чтобы учиться в вузе бесплатно.

В исследовании участвовали 838 российских вузов, включая 89 негосударственных. Военные и творческие не мониторили, потому что, объяснили авторы, результаты ЕГЭ абитуриентов там не играют решающую роль при отборе. А вот победителей и призеров олимпиад, которых университеты зачисляют без вступительных испытаний, учитывали, обозначив их стобалльниками.

70,3 – это цифра в среднем по России. А вот в Москве и области, наоборот, прирост, и балл повыше – 80,7. Та же история с Санкт-Петербургом, где проходной насчитали 80,2. Если посмотреть подсчеты только по регионам, без главных научных столиц, то средний балл снизился за год с 67,5 до 66,9. Эксперты объясняют тенденцию тем, что как раз в прошлом году Минобрануки выделило больше бюджетных мест именно региональным вузам.

Лайфхак для абитуриентов-2022: если мечтаете стать студентом топового вуза – например, МГУ, МГИМО, МИФИ, Вышки, но боитесь не выдержать конкуренцию со стобалльниками и олимпиадниками, подавайте документы и в головной вуз, и в его филиалы в регионах. Диплом получите единого образца, да и при желании можно будет потом попробовать перевестись в Москву. Блогер «Мела» Михаил Ланцман прошерстил приказы о зачислении в МГУ в 2021-м. Средний балл в столице - 86,5, в севастопольском филиале - 82,1. Даже нашел студента, чей средний балл по всем вступительным испытаниям - всего 218, то есть примерно 55 баллов за один ЕГЭ. Получается, известная всем 9-летняя первокурсница психфака МГУ Алиса Теплякова, которая поступила на платное с очень скромными баллами по трем ЕГЭ (152), могла бы проскочить и на бюджет в филиале.

ОбразованиеОбразование: Вузы