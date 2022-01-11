Везут домой "корону" и не соблюдают карантин: богема позаражала друг друга в Куршевеле, где отдыхают Бузова, Собчак и другие звезды

Ольга Бузова покоряет склоны в компании Клавы Коки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Каникулы для богемы не заканчиваются с наступлением 10 января: "свободные художники", не привязанные к офису и трудовому законодательству, до сих пор отдыхают на модных курортах. В этом году самым популярным среди наших звезд, как когда-то в "жирные" нулевые, стал Куршевель - на горнолыжке во французских Альпах запредельная концентрация знаменитостей на квадратный метр. При этом для обычных туристов из России Франция, как и большинство европейских стран, безнадежно закрыта (см. "ВОПРОС - РЕБРОМ")...

Так, Ольга Бузова покоряет склоны в компании Клавы Коки и веселится с Вячеславом Малафеевым; Ксения Собчак ставит на коньки сына Платона и греется в местных банях; а Григорий Лепс, Николай Фоменко и певица Слава выступают на закрытых вечеринках богачей... Стоит ли говорить, что масок на лицах звезд не наблюдается: они катаются, танцуют и дружно чокаются так, словно не слышали о пандемии.

Между тем, объятая коронавирусом Европа готовится к новым антирекордам: по данным ВОЗ, более половины европейцев заразятся омикроном в ближайшие 6-8 недель. Да и Россию южноафриканский штамм не обойдет стороной. Так, в Москве 11 января зафиксирован резкий рост заболевших - 4635 человек. И не исключено, что вирус идет именно из Куршевеля: говорят, элитная тусовка вся перезаражала друг друга.

- Абсолютно все из нашей компании заболели ковидом и сидят дома, - призналась вернувшаяся с горнолыжного курорта "Мисс Россия-2015" София Никитчук. - Один из четырех тестов, которые я сдала по возвращении, оказался положительным. В госпитале "Лапино" в ковидное отделение очередь из машин растянулась на километр. Неважно, откуда люди прилетают, - болеют все, хоть и в легкой форме.

При этом, по словам очевидцев, беспечные больные даже не утруждаются самоизоляцией.

- В Куршевеле болеют все, - заявила стилист по волосам Ольга Рубец. - Мой совет - не встречайтесь с друзьями, которые только что оттуда вернулись. Я говорила с врачом: омикрон почти невозможно выявить. Все, у кого есть симптомы - сидите дома, даже если тест отрицательный, хотя бы 5 дней. Перестаньте заражать людей!

Впрочем, публично признаваться в плохом самочувствии большинство отдыхающих не спешит. Этот урок мы уже проходили: в марте 2020 года более 60 человек вернулись из Куршевеля с симптомами болезни, но далеко не все из них ушли на самоизоляцию...

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как звезды прорвались в Европу при закрытых границах?

Большинство русских богачей летают в Куршевель частными джетами, но есть варианты и для "бедных" через Париж, откуда добраться до горнолыжного курорта можно на поезде, автобусе и машине. Вот только как прорваться в столицу Франции, если российским туристам въезд туда закрыт даже при действующем "шенгене"? Из-за ковидных ограничений нашего брата пускают в Европу только по рабочей, учебной визам или документам на срочное лечение.

Впрочем, селебрити уже давно приноровились летать по миру через так называемые "страны-прокладки": Грецию, Венгрию, Словению и другие государства, которые не лютуют в отношении наших сограждан. А уже оттуда долететь или доехать до пункта назначения не составляет труда.