Олег Газманов - в горы, Ирина Пегова - на коньках: Как российские звезды проводят новогодние праздники

Олег Газманов не катался почти три года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Артисты Андрей Бурковский, Анастасия Волочкова, Екатерина Стриженова, Анита Цой (и не только они) улетели на новогодние праздники на Мальдивы, но многие их коллеги все-таки выбрали по сезону зимний отдых, чтобы был снег, лыжи и каток.

Актриса Ирина Пегова снова надела коньки. «Первый раз после Ледникового решилась встать на лёд», - сообщила она своим подписчикам в Инстаграме. В 2020 году актриса участвовала в шоу «Ледниковый период» на 1-м канале. Она выступала в паре с Алексеем Тихоновым. И сейчас радостно констатировала: «Ноги-то помнят». Действительно, вполне достойно выполнила беговой шаг назад.

Рената Литвинова встала на горные лыжи и «Не упала!», - написала актриса в своем микроблоге. Судя по всему Рената катается во французских Альпах.

Судя по всему Рената Литвинова катается во французских Альпах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Олег Газманов тоже на лыжах, но в Сочи: «Наконец я выбрался в горы! Из-за травмы и пандемии не катался почти 3 года. Сегодня в Роза-хутор прекрасный закат сделал горы золотыми!

Чем измерить горы - может быть снегами, может быть ветрами, может высотой?

Я измерю горы верными друзьями ,

я измерю горы красотой…», - вид Кавказского хребта вызвал у 70-летнего «есаула» лирическое настроение.

Вид Кавказского хребта вызвал у 70-летнего «есаула» лирическое настроение. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теледиктор Екатерина Андреева, которая в прошлом году отметила 60-летие ( и этим многих удивила, на вид Екатерине лет 30 всего) отдыхает в элитарном швейцарском Сент-Морице. Там она катается на лыжах.

«31 я в баню не хожу, я на гору хожу. На следующий год смотрю с высоты и гляжу вдаль … С горы лучше видно и кислорода больше», - написала красавица в своем Инстаграме.

Алика Смехова по примеру Ирины Пеговой встала на коньки. И правильно сделала, надо использовать время года по назначению: «В этом году настоящая русская зима, как в детстве. Одно удовольствие от морозной погоды, прогулок и всех зимних видов спорта», - поделилась мыслями Алика.

Алика Смехова по примеру Ирины Пеговой встала на коньки.

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