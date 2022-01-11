«Комсомолка» отмечает День заповедников и национальных парков

Василий Песков опубликовал в «Комсомольской правде» свой призыв «Заповедники. Внимание, они в опасности!»

11 января – День заповедников и национальных парков России. В 2022 году в этот день исполняется 105 лет самой российской заповедной системе. «Комсомольская правда» считает этот праздник своим: ведь это благодаря ее публикациям, обращенным напрямую к президенту России в декабре 2003 - январе 2004 годов, удалось спасти от ликвидации отечественную заповедную систему. Это была настоящая битва нашего легендарного журналиста Василия Пескова, к которому бросились за помощью директора заповедников и который объявил: «Это наш Сталинград сегодня».

Напомним, в конце ноября 2003 года Дума приняла поправки к лесному законодательству, разрешающие переводить лесные земли в «нелесные» и позволяющие вести на них строительство, что фактически давало возможность росчерком чиновничьего пера лишать национальные парки, заповедники, защитные зоны вокруг водоемов и больших городов их охранного статуса.

Тогда Василий Песков опубликовал в «Комсомольской правде» свой призыв «Заповедники. Внимание, они в опасности!»

Этой статьей в газете была запущена такая волна поддержки читателями заповедников, что почту в защиту лесов привозили в редакцию мешками. И сработало: Василий Михайлович сумел донести свои мысли до президента, заповедникам был сохранен их неприкасаемый статус.

Более того, Особо охраняемые природные территории (ООПТ) с того времени стали получать президентский грант на развитие экологического туризма. А Василий Михайлович приложил руку к появлению еще нескольких заповедников.

Вот почему мы считаем 11 января - День российских заповедников и своим праздником.

Справка:

29 декабря 1916 г. (11 января 1917 г. по новому стилю) в России был создан первый в истории страны заповедник общегосударственного значения – Баргузинский. Ровно 105 лет назад под особую охрану заповедника взята значительная территория, примыкающая к северо-восточному побережью озера Байкал. Основной целью его создания являлось сохранение и восстановление численности знаменитого баргузинского соболя.

После революции 1917 года работа по созданию новых ООПТ продолжена, образованы заповедники Астраханский (1919), Ильменский (1920), Воронежский (1923), Кавказский (1924), Кедровая падь (1924) и другие.

Сегодня в России насчитывается 108 заповедников, 65 национальных парка и 62 государственных природных заказника.

(Информация предоставлена пресс-службой Воронежского биосферного природного заповедника имени В.М.Пескова)