Перед Варей выбор: судьба красавицы или инвалида

Варя.

Варя – ребенок-кукла, мечта любой мамы! Она запоминает длинные стихи и в три года умеет читать, обожает красивые платья-прически и мечтает научиться танцевать, она лечит игрушки, сама замешивает тесто для блинов и забавно изображает косолапого мишку. Но на данный момент она обречена провести всю жизнь в инвалидной коляске в перерывах между операционными столами. Шанс избежать этого есть, но у одинокой мамы нет средств на его оплату.

Мария очень хотела детей. Мечтала о девочке-принцессе. Поэтому даже отсутствие мужа и то, что беременность получилась незапланированной, ее не испугало. Был четкий план: мама работает до самых родов; после родов поживут на декретные – «не баре, справимся!»; потом дочь пойдет в детский сад, а мама вернется на работу, и маленькая «девчоночья команда» победит в битве с судьбой, несмотря на отсутствие помощи. Не тут-то было…

Увы, несмотря на то, что беременность протекала хорошо, малышка не держала голову, не садилась и тем более не пыталась ходить. К окончанию декрета в медицинской карте Вари уже стоял диагноз «ДЦП». И вернуться на работу Мария не смогла. Все планы полетели в тартарары, и выяснилось, что для победы над судьбой нужны деньги.

- Поверьте, мы непритязательные – робко оправдывается мама. – Мы бы и так выжили — на пенсию Вари и пособие по уходу. Но это означало бы смириться с тем, что вся жизнь дочери будет сплошной мукой, и она никогда не станет самостоятельной. Врачи говорят, что что именно сейчас, пока дочь маленькая, есть шанс все исправить с помощью сложной операции, поэтому я и решилась просить.

Это правда. Сейчас Варины мышцы ног настолько скованы спастикой и напряжены, что просто не успевают расти вместе с костями. Левая нога уже сейчас короче правой, и тазобедренный сустав слева начал выходить из вертлужной впадины. Сейчас это просто мешает Варе ходить, но в будущем потребует серьезных операций. При этом, по всем медицинским показателям сейчас пока этого можно избежать, если провести селективная дорсальная ризотомия, которая стоит 200 000 рублей.

Пожалуйста, помогите собрать их!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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