Порой не разберешь: это высокая мода или лохмотья бездомного

В январе 2010 год уличный фотограф опубликовал снимки необычного китайского бездомного, которые облетели весь мир. Увы, популярность не помогла ему наладить свою жизнь.

«Бездомный шик» - так описывали стиль самого модного нищего с улиц китайского города Нинбо. В январе 2010 год уличный фотограф опубликовал снимки необычного бездомного. Мужчина с острыми скулами и небрежно взъерошенной копной волос, словно модель на модном показе, шел по улице города, зажав в зубах сигарету. Только вместо одежды от кутюр на нем были поношенные лохмотья. Бездомному тут же дали прозвище Си Ли Гэ, то есть «крутой братец».

Меньше чем за месяц уличный модник обрел популярность в интернет-сообществе. Его наряды сравнивали с образами известных модельеров, а образы разбирали на составляющие, проводя параллели с модными домами Gucci, Dior, Prada.

«Крутой братец» менял наряды, удивляя прохожих удачными и неожиданными сочетаниями. Иногда его можно было встретить в женском платье или юбке. Некоторые стали подозревать, что Си Ли Гэ только притворяется нищим. Но это оказалось заблуждением - в подтверждение в сети появились снимки, на которых модник-бродяга ест объедки прямо с асфальта.

«Крутой братец» с самого начала чурался славы. Он практически не говорил и еще больше закрывался от чрезмерного внимания поклонников. Его знакомый рассказывал, что все деньги, которые «братец» получал, он тратил на сигареты.

Весной 2010 года, на китайском телевидении вышел сюжет о стильном бродяге. Первыми, кто распознал в нем 34-летнего Чен Гожуна, стали его соседи. Они сообщили, что Чен жив его близким.

Так стало известно, что Чен Гожун родился в городе Наньчан, служил в армии, а после демобилизации женился. В семье появилось двое детей. Но очень скоро в автокатастрофе погибла жена Чена. Это серьезно подорвало его физическое и психическое здоровье. Чтобы прокормить семью, мужчина отправился на заработки в Нинбо. Но в большом городе с ним случилось несчастье: Чена ограбили. Это происшествие усугубило депрессию. Униженный и опустошенный Гожун перестал поддерживать связь с семьей и детьми, потерял работу и в итоге оказался на улице без средств к существованию.

Телевизионная группа сняла репортаж о нем: оказалось, Чен снова бродяжничает, но теперь уже в родном городе. Возможно, как предположил младший брат Чена, это именно то, что нужно Гожуну и попросил репортеров оставить модника-бродягу в покое.

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