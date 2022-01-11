Фламинго в мире голубей: Американка вышла замуж за розовый цвет

На свадебной церемонии американку сопровождали свидетели торжества и несколько оттенков розового. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

58-летняя блогерша из США Киттен Кей Сера, известная своей любовью ко всему розовому, отважилась навсегда связать свою жизнь с любимым цветом и вышла за него замуж.

Монохромную церемонию провели в Лас-Вегасе. По словам невесты, бракосочетание стало закономерным итогом ее 40-летних отношений с любимым цветом.

Наверное, нет ничего удивительного в том, что и сама невеста и приглашенные были в розовом. А еще Киттен приехала на церемонию на розовом автомобиле, подарила сама себе розовое кольцо и прошла к алтарю по розовым лепесткам. И, разумеется, торт тоже был розовым, передает Mirror.

Саму идею бракосочетания с цветом, по словам женщины, ей подсказал некий подросток года два тому назад, сказавший, что если она так любит розовый, то почему бы ей не выйти за него замуж. После долгих размышлений Кей Сера решила, что это лучший из возможных вариантов, а теперь у нее и вовсе не остается выхода, поскольку она поклялась быть верной розовому «пока смерть не разлучит их».

Несколько лет назад Сера попала в заголовки СМИ, когда стало известно, что она потратила более миллиона долларов на то, чтобы превратить свою жизнь в «розовый сон». По мнению самой женщины, она тратит не больше чем другие, а единственное ее отличие – выбор цвета.

– Мне нравится говорить, что я – розовый фламинго в мире, полном серых голубей. Когда я иду по оживленной улице во время утренней поездки на работу, все одеты в серое и черное. В них нет индивидуальности. И все они думают, что сумасшедшая - это я, – поделилась Сера с журналистами.

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