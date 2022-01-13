Бастрыкин поручил найти телефонных террористов

Александр Бастрыкин поручил следователям организовать процессуальные проверки по фактам ложных сообщений об актах терроризма

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям организовать процессуальные проверки по фактам ложных сообщений об актах терроризма в общеобразовательных учреждениях ряда регионов.

- СМИ сообщали накануне о случаях в Екатеринбурге, по которому Председатель СК России уже давал поручение установить все обстоятельства. В последующем волна сообщений о ложных минированиях прошла в Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений СК России представить доклады о произошедшем, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ранее KP.RU рассказывала, что телефонный терроризм получил массовое распространение на Украине. Об этом «Комсомольской правде» рассказал в материале "Украинские зеки по телефону "минируют" российские города и воруют деньги с кредиток" глава грузинского "Антикризисного центра проблем безопасности" (АЦПБ) и IT-компании (предоставляет услуги международной связи), политолог Давид Пурцхванидзе еще в апреле 2019 года. .

Когда российские спецслужбы начали с этим явлением бороться системно, то в отместку получили "минирование" тысяч торговых центров, театров, банков, вокзалов, аэропортов, и даже следственных изоляторов по всей стране. Тогда по воле украинских спецслужб, которые курируют подобные колл-центры в Киеве, пришлось эвакуировать несколько сотен тысяч российских граждан.

В прошлом году стало известно, что подобные атаки могли быть связаны и с проверками в российских колониях, где также обнаружились колл-центры, которые занимались телефонными мошенничествами.