В Саратове все школы эвакуировали после сообщений о минировании Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все школы Саратова были эвакуированы в четверг, 13 января, в связи с сообщениями о минировании, рассказали в мэрии города.

В настоящее время спецслужбы обследуют учебные учреждения на наличие заложенных в них взрывных устройств. Все занятия в школах отменены, пиешт "КП-Саратов".

Ранее "Комсомольская правда – Тюмень" писала, что глава Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии рассказал, почему в Тюмени эвакуировали школы. Сообщения об этом поступали из разных районов города.

Напомним, накануне в Екатеринбурге утро 12 января порядка 100 школ вынуждены были провести массовую эвакуацию детей и сотрудников. Причиной тому послужила рассылка сообщений о возможном минировании. С такой же проблемой столкнулись вузы и колледжи города. Тем временем одну из школ эвакуировали из-за соообщений о минирования в Ростовской области.