Украинские зеки по телефону "минируют" российские города и воруют деньги с кредиток

На днях стал свидетелем эвакуации московского торгового центра.

- Нет бомбы, но выходить все равно надо, а вдруг тревога не учебная, - бурчит охранник.

- У меня машина на подземном паркинге, на встречу опаздываю, - плачет девушка. - Судьба решается.

- А давай, беги тихо, как же задолбали они, - охранник пускает девушку в лифт.

Бдительность стража притуплена, звонят с угрозами терактов чуть ли не каждый день.

«Они» это телефонные террористы, которые только в этом году «заминировали» в России десятки тысяч торговых центров, театров, банков, вокзалов, аэропортов, и даже следственных изоляторов. И по воле этих неизвестных сотрудникам полиции пришлось эвакуировать за текущий год несколько сотен тысяч человек. По данным источников в силовых структурах все эти атаки были спланированы на Украине. До последнего времени это была всего лишь версией. Специалисты задавались вопросом, а можно ли вообще организовать подобный массовый обзвон на пустом месте? Сомневались. И правильно делали.

А В БАНКАХ ЗНАЮТ

В распоряжение «Комсомолки» оказалось письмо-предупреждение. Адресат - один из крупнейших российских банков. С первых строчек его сотрудникам предлагается «сотрудничество по проблеме борьбы с мощной международной группой мошенников, занимающихся массовым обманом клиентов банка». Мы позвонили по указанному в письме номеру. Трубку снял известный на постсоветском пространстве политолог Давид Пурцхванидзе, который возглавляет в Грузии "Антикризисный центр проблем безопасности" (АЦПБ) и IT-компанию (предоставляет услуги международной связи).

- Да, мы выслали из Тбилиси предложения по сотрудничеству в четыре крупнейших российских банка России. Там по-русски написали, что один из международных операторов связи, с которым мы обмениваемся телефонным трафиком, присылает нам для дальнейшего транзита и последующего соединения с абонентами в России странные однотипные телефонные звонки, - рассказал корреспонденту "КП" Пурцхванидзе.

- Что их объединяет?

- Они совершаются неизвестными только с одной целью: выпытать у ваших граждан обманным путем персональную банковскую информацию.

- Давид Амиранович, банки уже откликнулись на ваши письма?

- Один из банков. Реакция слабая. А масштабы деятельности преступной группы огромны: звонки идут по всей России и даже на Дальний Восток. Анализ было сделать легко, так как нам известны номера абонентов. Только через нашего оператора в течение суток передавалось более 1000 телефонных разговоров с потенциальными жертвами 4 российских банков общей продолжительностью порядка 10-15 тысяч минут!

Политолог Давид Пурцхванидзе.

КАК МОТАЮТ НЕРВЫ

Мы прослушали несколько разговоров, которые прислал Пурцхванидзе, вместе с бывшим сотрудником КГБ СССР Иваном Ильиным. Все звонки начинаются с того, что мошенники представляются сотрудниками службы безопасности одного из российских банков. Обращаются с "клиентами" подчеркнуто вежливо, по имени и отчеству, правда, представляются вымышленными именами.

Вот типичный пример:

- Людмила Эдуардовна? Служба безопасности Т банка, старший специалист Евгений Дибров. Мы наблюдаем вход в ваш личный кабинет из города Москва, а я вижу вы сейчас находитесь в городе Ростов-на-Дону. Вы подтверждаете данный вход?

- Да, я входила в личный кабинет.

- Вы входили из Москвы?

- Нет, из Ростова.

- Хотел бы вас уведомить, что зафиксирована попытка списания средств на сумму 4700 рублей, на имя получателя Александра Дениева.

- Стоп, стоп, стоп. Я сейчас пополняла счет на 3600. Я ничего не списывала.

- Я вас понял Людмила Эдуардовна. Вы ничего не списывали, но уведомляю, что последовала попытка списания средств на сумму 4700 на имя Александра Дениева.

- Понятия не имею кто это.

- Транзакцию мы эту с вами не подтверждаем, правильно, Людмила Эдуардовна?

- Не подтверждаем. Как такое вообще возможно?

- Вы карту теряли эту?

- Нет, не теряла.

- Может знакомым, родственникам давали....

Оператор подчеркивает, что звонит из Москвы (номер у потерпевшей действительно высвечивается московский), и называет город, где в данный момент находится жертва. Каким образом у мошенников оказываются мобильные телефоны и имена клиентов банка никто до сих пор объяснить не может. А тут еще мошенник вот так запросто называет город, где в данный момент находится жертва!

- Обратите внимание, что звонивший заявляет, что кто-то посторонний зашел в личный кабинет клиента банка, и пытался перевести оттуда 3-4 тысячи рублей. В этот момент люди начинают волноваться, и вот тогда им предлагают одобрить несанкционированный перевод денег, или остановить его. Им предлагают безотлагательно принять решение, погружая таким образом их в параллельную реальность. Именно в этот момент у многих жертв отключается логическое мышление: они готовы подозревать даже родственников, но не позвонившего. Только один молодой человек из 10 сообразил в чем дело, и заявил, что он не получал на телефон сообщения о выполняемом переводе, - обращает внимание Ильин.

- Но откуда такие познания в психологии?!

- Это не знания. Натаскали, по методичкам. Может, в тюрьме репетируют. Часть монологов просто зачитывают с листка. Если не срабатывает одна схема, переходят к иной.

НЕ ЛЮДИ, А РОБОТЫ

Вот, как это происходит: "Возможно произошел сбой системы безопасности, и она переадресовала предупреждение о несанкционированной транзакции в наш банк. Наш банк получает информацию о мошенничестве от общей системы безопасности. Мы сейчас свяжем вас с сотрудником безопасности вашего банка", - мошенник тут же соединяет жертву со своей коллегой по колл-центру.

Новый оператор, как правило оказывается девушкой. Она решительно предлагает сменить личный кабинет, защитить вход его двухэтапной аутентификацией. Как правило пожилые люди входят в ступор, и даже начинают заискивать перед информированным "сотрудником службы собственной безопасности банка", и делают все, что «дочка» попросит.

- Еще одна психологическая уловка, по которой можно узнать мошенника. Если вначале разговора "сотрудник службы безопасности банка" говорит от себя лично, то под конец уже за двоих: "Мы сейчас с вами настроим, переоформим". Он при каждом случае подчеркивает свою общность с жертвой, убаюкивает внимание, - указывает Ильин.

А дальше происходит самое интересное. Персональную информацию пострадавшим предлагают сообщить роботу: "Да, Людмила Эдуардовна, спасибо за ожидание. Система дает сбой, чтобы корректно подать заявку на установку двухфакторной защиты продиктуйте код на обратной стороне карты. Только мне его не диктуйте, мне вы не имеете право его разглашать. Я вас переведу на роботизированную систему, которой вы сообщите код из трех цифр. Перевожу на роботизированную линию, будьте готовы сказать роботу членораздельно три цифры. Оставайтесь на линии».

Звучит голос автоответчика и Людмила Эдуардовна громко, а главное членораздельно диктует заветные три цифры. На этом разговор заканчивается: мошенники в это время уже выгребают с карточки пенсионерки последние копейки.

Если у вас возникли малейшие сомнения, прервите разговор с "сотрудником банка" и перезвоните на горячую линию кредитной организации.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗЕКИ С БЕРЕГА ДНЕПРА

- Мы обратили внимание, что оператор, который присылает нам телефонный трафик для дальнейшего транзита, зарегистрирован в Чехии, а реально базируется и осуществляет операционную деятельность в области IT и телекоммуникаций на Украине. Российский оператор, который предоставляет обширную номерную телефонную емкость мошенникам, также нами определен, - объясняет Давид Амиранович.

- А куда вы переадресуете звонки?

- Так как наши сервера установлены в Голландии, звонки в Россию приходят из Северной Европы.

- Выходит, что таким образом мошенники заметают следы, подставляя иностранные телефонные компании? И вас?

- Отследить из России откуда был сделан звонок пострадавшим будем практически невозможно. Именно потому, когда на Россию совершаются нападения телефонных террористов, компетентные службы часто не в состоянии их выявить.

- Вы хотите сказать, что атаки "телефонных террористов" их рук дело?

- Не одного такого колл-центра. По информации моих коллег, на Украине за время правления Порошенко была развернута целая сеть подобных центров. Одновременно только из одного совершают звонки 30 операторов. Это явно не квартира какая-то, а офисное здание, с арендой и прочими нюансами, которые не дают возможность существовать незаметно. Нам удалось вычленить несколько звонков, где мошенники разговаривают между собой, нарушая внутренние правила, звонят своим близким прямо из колл-центра. Из этих разговоров можно сделать вывод, что на работу в эти центры отбирают людей, которые уже имели серьезные проблемы с законом.

Во время одного из них мошенник Станислав звонит своей бывшей жене Анне (прослушать/читать полностью на сайте "КП"). Он говорит с ней, что пока не получил судебное решение после освобождения из Бердянской колонии, но скоро обещает приехать, сразу после того, как обстряпает выгодное дельце в Киеве.

Вот этот отрывок (беседу полностью слушайте на сайте KP.RU) этого разговора:

- Короче у меня такой движ, мне должны были эти документы о надзоре после суда предоставить 3 декабря. Мне их никто не предоставил. Расписались в них вместо меня - похоже на мою подпись. Я когда вышел, мне мусора говорят типа вот твоя роспись. А я говорю, нет, в натуре не моя подпись. Я короче когда выйду, когда буду обратно ехать, мне ничего не будет. Меня не закроют, максимум 15 суток дадут. Это фигня. Мне пока надо человеку помочь, одну проблемку решить. Если через 2-3 недели приеду.

- Так ты в каком городе?

- На «К» начинается, город из четырех букв.

- А что ты там делаешь?

- Позвали ребята, помогаю.

- Ты уже допомогался, отдохнул.

ГРУЗИЯ НАМ ПОМОЖЕТ?

- Давид Амиранович, но выходит, что ваша компания невольно стала техническим соучастником преступной цепочки?

- Когда мы поняли это, незамедлительно сообщили об этом службам безопасности пострадавших банков, и приостановили предоставление своих услуг чешско-украинским коллегам. По нашему мнению, физическое нахождение мошенников может быть легко определено в ходе дальнейших совместных оперативных мероприятий со стороны спецслужб России, которые имеют контакты с российским оператором, который предоставляет украинским мошенникам свою номерную емкость (московские номера, с которых звонят преступники - Авт.). Мы же готовы со своей стороны провести работу по анализу и выборке звонков с наших серверов, оказать содействие российским следователям в получении доказательной базы, - объясняет Пурцхванидзе.

- Бывший сотрудник КГБ СССР Ильин утверждает, что о существовании этих аферистов должны знать сотрудники украинских спецслужб. Они ведь на Украине не в безвоздушном пространстве находятся?

- Наши специалисты не исключают, что на территории Украины есть целая сеть подобных колл-центров, где работают бывшие зеки,а эти центры действуют с молчаливого согласия сотрудников Службы безопасности Украины. Они просто не могут не знать о подобных центрах, а потому работают под колпаком. И когда необходимо выполняют отдельные задания силовиков, которые связаны с телефонным терроризмом. Будучи патриотом Грузии, я, тем не менее, должен сказать, что у нас есть подозрения, что и в Грузии и на спорных территориях действуют такие же колл-центры. Сейчас мы работаем над сбором конкретных доказательств, в чем надеемся нам будут активно помогать не только грузинские, но и российские спецслужбы.

- Сотрудники грузинской компании готовы помочь российским силовикам выработать совместный план действий по поимке телефонных террористов?

- Несмотря на всю сложность работ и предстоящие затраты, мы готовы сообщить официальным властям России все подробности по вовлеченным в преступную схему банкам и предоставить записи разговоров, номера телефонов, с которых осуществлялись звонки, номера транзитных телефонов переадресации (замена номеров осуществлялась по просьбе чешско-украинского оператора связи) и номера телефонов жертв, кому эти звонки осуществлялись.

- А что на ваш взгляд можно сделать на законодательном уровне в России, чтобы обезопасить граждан и банки от мошенников?

- Научиться сохранять конфиденциальность баз данных по банковским от магазинов, банкоматов до Центробанка. Так называемая технология Big Data, врывается сейчас во все сферы жизнедеятельности общества, и появляется множество новых мест для потенциальных утечек. Поэтому, в законодательном плане, надо ужесточить контроль и наказание за «утечки».

- Может дело в продажных московских компаниях, которые торгуют номерными емкостями, можно ли им запретить это делать?

- Эта услуга очень полезна тысячам людей и запрещать ее нельзя. Возможно, законодательно следует предложить Министерству связи выпустить для компаний-операторов ведомственные инструкции, требующие немного ужесточить процедуры выдачи, а также требующие сообщать в компетентные органы информацию о покупателе емкости, если заметят, что она переадресуется за рубеж..

Просим данный материал считать обращением в компетентные органы.

КСТАТИ

Благодаря имеющихся у грузинской стороны записей российские силовики смогут не только найти номера всех пострадавших, но и заполучить для экспертизы голоса украинских мошенников. Подобные базы с образцами голосов телефонных террористов уже есть в России. В ближайшем будущем это позволит ловить преступников по образцу голоса. Также, как сейчас следователи СК России научились выявлять убийц и насильников, которые много лет назад оставили на месте преступления свои генетические следы.

ВНИМАНИЕ!

Какие выводы из этого стоит сделать: никогда, не сообщайте любые номера с вашей карты сотруднику банка или "роботизированной системе". В крайних ситуациях сотрудник банка может спросить у вас "секретное слово", которое вы указывали в договоре. Если у вас возникли малейшие сомнения, прервите разговор с "сотрудником банка", наберите номер, который указан у вас на кредитке, и сообщите о странном звонке.

КАК ПРОХОДИТ ЗВОНОК

Давид Пурцхванидзе набросал схему, которой пользуются преступники. Пользуясь картой в ресторане или оплатив что-то в интернете, мы оставляем данные об операции в базе данных банков. Эту информацию каким-то образом перехватывают, и сливают в Центр управления организованной преступной группой (ОПГ). Одна из таких групп, находящаяся в Чехии, через фирмы-однодневки арендует свободные московские номера он-лайн у московского оператора местной телефонной связи, и передает их на Украину. В это время из центра управления ОПГ информация о банковских реквизитах жертв отправляется в кол-центр ОПГ в Киеве. Оттуда 50-100 бывших осужденных получают возможность звонить через АТС в Киеве в Москву с 09.00 до 19.00 применяя ложную переадресацию: у жителей России высвечиваются московские номера. На самом деле звонок из Киева идет через Интернет оператору IP- телефонии в Украине, оттуда опять в Интернет, затем международному оператору IP- телефонии, опять в Интернет, через цепочку транзитных международных операторов IP- телефонии операторам IP- телефонии в России, и наконец операторам обычной телефонной линии. Оттуда звонки поступают на АТС сотовых компаний и уже затем сотовые аппараты жертв в городах России.

Давид Пурцхванидзе набросал схему, которой пользуются преступники.

Давид Пурцхванидзе набросал схему, которой пользуются преступники.

ЕЩЕ ЖЕРТВА

Недавно на уловки телефонных мошенников попался оскароносный режиссер Владимир Меньшов. Он заявил журналистам, что перевел на незнакомый счет 40 тысяч рублей. Это убедил его сделать неизвестный, которые представился сотрудником банка.

Артист говорит, что мошенники застали его врасплох: позвонили когда он был за рулем, и решения пришлось принимать слишком быстро.

МЫ СЛИШКОМ ДОВЕРЧИВЫ?

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал СМИ основные тренды в сфере киберпреступности. По совам топ-менеджера, растет число DDos-атак, развивается целый рынок утечки данных, совершенствуются методы социальной инженерии, которые связаны с мошенничеством. 27–30% офисных работников в России в разных корпорациях могут сегодня спокойно открывать фишинговые письма, которые похищают конфиденциальные данные.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Пурцхванидзе Давид Амиранович. Политолог. Публицист. Эксперт в области корпоративной безопасности. Родился в Грузии в 1958 году.

После механико-математического факультета Тбилисского Государственного Университета по специальности «астрофизика» работал в Абастуманской астрофизической обсерватории. Закончил аспирантуру Крымской астрофизической обсерватории. В начале 90-х работал специальным корреспондентом Московского бюро агентства «Франс-пресс» в Тбилиси. В 1992-94 годах находился на государственной службе в Государственном Совете Республики Грузия, в Информационно-Разведывательной Службе, в Министерстве обороны и МВД Республики Грузия. В 1997-2003 годы - советник Главного управления разведки министерства обороны Грузии (воинское звание – полковник). С мая 2008 по декабрь 2010 года занимал должность руководителя проектов по странам СНГ в Институте Социальных Инициатив (Москва). С января 2010 года - директор исследовательских программ Центра стратегических исследований и развития гражданского общества на Северном Кавказе «СК-Стратегия» (Москва, Чеченская республика). В мае 2007 года в Москве создал аналитическое и консалтинговое PR-агентство «Бюро политической экспертизы», на базе которого в декабре 2013 в Грузии была учреждена информационно-аналитическая структура «Антикризисный центр проблем безопасности».

Член Союза журналистов России и член Международной Федерации журналистов с 2005 года.

СТЕНОГРАММА ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

РАЗГОВОР МОШЕННИКА С ЖЕНОЙ

- Але, привет Аня, как дела?

- О, Стасик, Господи, где ты Стасик находишься?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706047" frameborder="0"></iframe> Разговор мошенника с женой.

- Где и был. Да, там где и был. Только по этому телефону ничего такого не говори, где я нахожусь.

- В каком?

- Возле тебя.

- Ты откуда звонишь, ты где находишься, в Бердянске? Что ты там делаешь?

- Да ничего, так решил бабок заработать.

- Приезжай будешь работать у меня, в строительной организации.

- А что у тебя?

- Да фигней страдать будешь, приехал быстренько сделал, бабки получил. Каждый день на счет.

- Ты вот смотри Аня, если я приеду после этого.

- Это надо в сезон приезжать. Тебя чего там не выпускают что-ли. Мама твоя мне говорила.

- Короче у меня такой движ, мне должны были эти документы о надзоре после суда предоставить 3 декабря. Мне их никто не предоставил. Расписались в них вместо меня - похоже на мою подпись. Я когда вышел, мне мусора говорят типа вот твоя роспись. А я говорю, нет, в натуре не моя подпись.

- Так давай езжай прямо сейчас.

- Я короче когда выйду, когда буду обратно ехать, мне ничего не будет. Меня не закроют, максимум 15 суток дадут. Это фигня. Мне пока надо человеку помочь, одну проблемку решить. Если через 2-3 недели приеду нормально.

- Нормально.

- Так ты в каком городе?

- На «К» начинается, город из четырех букв.

- А что ты там делаешь?

- Позвали ребята, помогаю.

- Ты уже допомогался, отдохнул.

- Не нормально все.

РАЗГОВОР МОШЕННИКА С ЖЕРТВОЙ

- Алло

- Людмила Эдуардовна? Служба безопасности Н банка, старший специалист Евгений Дибров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706048" frameborder="0"></iframe> Разговор мошенника с жертвой.

- Что-что не поняла?

- Представитель службы безопасности банка Н Евгений Дибров. Мы наблюдаем вход в ваш личный кабинет из города Москва, а я вижу вы сейчас находитесь в городе Ростов-на-Дону. Вы подтверждаете данный вход?

- Да, я входила в личный кабинет.

- Вы входили из Москвы?

- Нет, из Ростова.

- Хотел бы вас уведомить, что зафиксирована попытка списания средств на сумму 4700 рублей, на имя получателя Александра Дениева.

- Стоп, стоп, стоп. Я сейчас пополняла счет на 3600. Я ничего не списывала.

- Я вас понял Людмила Эдуардовна. Вы ничего не списывали, но уведомляю, что последовала попытка списания средств на сумму 4700 на имя Александра Дениева.

- Понятия не имею кто это.

- Транзакцию мы эту с вами не подтверждаем, правильно Людмила Эдуардовна?

- Не подтверждаем. Как такое вообще возможно?

- Вы карту теряли эту?

- Нет, не теряла.

- Находится у вас Людмила Петровна?

- Эдуардовна я.

- Прошу прощения. Третьим лицам ее, Людмила Эдуардовна, не передавали: друзьям, родственникам, знакомым?

- Нет. Только в личном пользовании.

- Сообщу вам информацию по вашему личному кабинету. Последние цифры вашего телефона 76 -99.

- Абсолютно верно.

- 30 минут назад к вашему личному кабинету был подвязан номер с цифрами 11—72.

- Не знаю такого.

- Сейчас подам заявку на отмену этого номера телефона, а ваш сделаю основным и проконсультирую вас по поводу списанных средств на сумму 4500 рублей.

- Так, подождите, они ведь не списаны, я так понимаю?

- Ну, Людмила Эдуардовна, они как бы списаны, но находится на нашем фельегерном счету банка. Мы не подтверждали ведь списание.

- Вот хитрость какая.

- Помню мне был звонок, не помню последних цифр. Идет звонок, нажимаешь его и сразу сбрасывают. Это значит, что хотят проникнуть на какой-то счет.

- Так бывает, когда наши клиенты неправильно пользуются банковской продукцией, совершают покупки в непроверенных он-лайн магазинах.

- А мне что делать?

- Ждите на линии.

- Людмила Эдуардовна, спасибо, что оставались на линии. Подал заявку касаемо суммы списания средств. Нам надо отменить его и установить вам двухфакторную защиту на вашу карту, но перед этим нам надо идентифицировать вас как клиента нашего банка. Можно это сделать по номеру договора или номеру карты.

- Ничего не понимаю, скажите еще раз медленнее, непонятно.

- Нужно пройти идентификацию, чтобы установить на вашу карту двухфакторную защиту.

(Женщина диктует номер карты, мошенник повторяет цифры)

- Сейчас проверим информацию Людмила Эдуардовна. Да, спасибо, что оставались на линии, ваша карта у нас имеется. Теперь продиктуйте срок действия вашей карты, дабы двухфакторная защита действовала все время активности вашей карты. Сейчас проверю информацию, оставайтесь на линии.

(через 30 секунд)

- Да, Людмила Эдуардовна, спасибо за ожидание. Система дает сбой, чтобы корректно подать заявку на установку двухфакторной защиты продиктуйте код на обратной стороне карты. Только мне его не диктуйте, мне вы не имеете право его разглашать. Я вас переведу на роботизированную систему, которой вы сообщите код из трех цифр. Сейчас я вас на него переведу.

- Ну да…

- Сейчас я вас перевожу на роботизированную линию, будьте готовы сказать роботу членораздельно три цифры. Оставайтесь на линии.

(Женщина называет цифры)

НЕУДАЧНЫЙ РАЗГОВОР МОШЕННИКА

- Андрей, здравствуйте, служба безопасности Н банка, меня зовут Петр.

- Н банка? Я у вас ничего не брал, и не обращался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706049" frameborder="0"></iframe> Неудачный разговор мошенника.

- Андрей, вполне возможно, что через нашу платежную систему под вашими реквизитами была попытка вывода средств с другого финансового учреждения. Ваши данные были скомпрометированы в одном из банков, где вы являетесь клиентом, для того, чтобы не вызывало подозрение, деньги выводятся из одного финансового учреждения, через платежную систему другого.

- Так….

- Я не вижу полной информации по вам. Где ваши средства могут быть под угрозой.

- Чаще всего пользуюсь банком Х. С моего счета на…

- На киви-кошелек. Транзакция не завершенная, деньги вы не потеряли в любом случае.

- На какую сумму, с какого банка?

- С какого учреждения не вижу, вижу только попытки провести ваши средства через нашу платежную систему 4,12 и 26.

- Но я не помню есть ли такие суммы, да я ничего и не переводил.

- Вход был выполнен не по логину и паролю, ваш аккаунт просто был взломан. Андрей, в любом случае деньги не списались, они находятся на счету временного хранения. Вам надо блокировать старый личный кабинет, устанавливать двухфакторную защиту.

- Н банка?

- Нет, не являетесь нашим клиентом.

- Я не помню, чтобы у меня какие-то транзакции проходили.

- Вам приходят сообщения лишь о завершенных переводах. Эти перечисления не завершенные. Так как вы не подтвердили платеж, он находится в воздухе.

- В банке Х единственная дебетовая карточка, которой я пользуюсь, там все деньги.

- Понял, сейчас вашу ситуацию по Х, переведу вас на службу безопасности Х банка. Буду заполнять заявку, порядка полминуты надо ожидать. Ожидайте пожалуйста, сотрудники разберутся в ситуации.

(играет мелодия)

- Андрей?

- Да, здравствуйте.

- Меня зовут Станислав. Я являюсь вашим специалистом службы безопасности Х банка. Нам поступила заявка от службы безопасности банка Н. Вас уведомили о ситуации, которая сложилась вокруг ваших счетов.

- Да, но у меня дебетовая карточка, единственная Х Больше у меня дебетовых карт нет.

- Ожидайте, жду загрузки системы, да Андрей вижу выписки, что операции введутся по вашему финансовому номеру. К вашим счетам в нашем банке была подвязана виртуальная карта, которая была создана под ваш финансовый номер, через платежную систему Н-25. По вашим данным был создан личный кабинет в данном банке, и по вашему финансовому номеру были попытки списания средств.

- С моей дебетовой карты?

- Да.

- Прошу проверить наличие карты, может вы ее потеряли.

- Нет, все карты у меня на месте.

- Вот карта банка Х, она у меня есть.

- Данные по картам третьим лицам передавали?

- Нет, но надо кое-что у кое-кого спросить.

Обычно через телефон оплатой пользуюсь.

- Интернет покупки совершаете?

- Да, но это магазины в Англии, и редко.

- Андрей, через он-лайн порталы часто выводятся все данные по вашим картам. Впредь совершая такие покупки обращайте внимание на защищенность данных ресурсов. В строке адреса должна быть указана буква «С». Чтобы сейчас нам отменить попытки списания средств, данные суммы были списаны, но получателю не поступили и находятся на нашем специальном счету временного хранения, нам надо отменить эти операции. Но прежде надо провести идентификацию вас вас, как клиента банка. Затем мы установим с вам двухфакторную защиту. Мы это сделаем по номеру договора или номеру карты? Никакой личной информации вы мне не сообщайте, вы все это сделаете через робота нашего банка в тональном режиме. Я вам подключаю систему, вы сообщаете данные, робот обрабатывает их, и сообщает мне подтверждение.

- Что от меня требуется?

- Сейчас я загружу программу, подождите на линии.

(мужчина кому-то рядом: представляешь пытались с моей карты какие-то транзакции совершить через карту Н. Офигеть, просто обалдели…)

- Андрей, система запрашивает примерный баланс.

- 95 тысяч рублей.

- Общий баланс по всем вашим счетам?

- Да.

- Андрей заношу ваши данные в заявку.

- Молодой человек…

- Да, слушаю.

- Хотел бы уточнить. Мне не приходили из банка какие-либо сообщения, что я должен что-то подтвердить. Меня немножко это смущает. Они обычно бывают, когда проходят транзакции.

- В личном кабинете Андрей вы видите только записи об успешно завершенных операциях. Данные транзакции не были допущены нашей системой. Мы пройдем ряд операций и заблокируем он установим двухфакторную защиту.

ЕЩЕ ЖЕРТВА

- Галина Ивановна?

- Да.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706050" frameborder="0"></iframe> Еще одна жертва мошенника.

- Вас беспокоит служба безопасности банка Н. Я младший представитель банка Поздняков Владимир. Мы зафиксировали вход в ваш личный кабинет из города Москвы. Данный вход вы осуществили?

- Нет, - удивленно.

- Смотрите, нам пришла заявка от нашей системы. По заявке вы находитесь в Самаре. Правильно?

- Да.

- А данный вход был из Москвы после этого последовало списание на 3700 рублей на электронный киви-кошелек получателя - Анатолий Бережинский.

- Таких не знаю.

- Вы нашу карту не теряли?

- Нет, мне кажется я ее вообще уничтожила.

- Да Галина Ивановна, вижу в нашей системе, что данная карта была закрыта. Я подозреваю что система по ошибке отправила эту заявку к нам в банк. У нас 14 банков-партнеров, и данная заявка была отправлена кому-то в один их этих банков. Скажите, какими банками вы пользуетесь?

- Банком С и банком Т.

- Ожидайте, я свяжу вас с ними.