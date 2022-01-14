Вопрос дня: А вам когда-то что-то предсказывали? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, историк и профессор РГГУ:

- Никогда меня не интересовали астропрогнозы всерьез. И если мне их предлагали, то никогда они не сбывались. Притом что старый Новый год я отмечал традиционно. И все, что ему сопутствовало, принимал с удовольствием. В том числе и колядки.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер:

- В детстве я слушал рождественские сказки. Моя бабушка рассказывала, что наступит время, когда, даже находясь в Индии и в Китае, мы сможем смотреть на близких и рассказывать друг о друге без преград и сакральные места станут доступными. Так и случилось.

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:

- Предсказания - это программирование. Мои предсказания сбываются на 65 - 70%. Поднимите мои книги 2003 - 2006 годов. Мы уже тогда написали, что старый мир закончится, новый станет кардинально иным, притом что никакой ядерной войны не случится. Считайте, что мне самому удалось стать провидцем.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса МГУ:

- Предсказание - вопрос не рациональный, а эмоциональный. Хорошее предсказание всегда приятно. В моей жизни не было гадалок. Но были попытки подтолкнуть на некую ниву юридической деятельности. Мне говорили, что я буду работать в МГУ, но я воспринимал это все как аванс.

Элина ЖГУТОВА, глава центра «Иван Чай»:

- Колядования в православии не благословляются. Как и принятие пророчеств. Но есть старцы, которые как особые люди дают советы на будущее. Мне известно про такие пророчества. Я ходила к астрологу лишь однажды - и не исполнилось ничего из предсказанного им. Но когда человеку страстно чего-то хочется, это материализуется.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:

- На рубеже 70-х я был в Гонконге. Мальчишка-китаец привел меня к человеку, который сказал: ты много хочешь, но у тебя этого нет. Но когда это окажется у тебя, то ничего этого уже не нужно будет. И еще сказал: через год станешь умирать, но не умрешь. Вскоре меня призвали на подготовку боевых пловцов. А потом я получил баротравму, возникло поражение легких. Предсказатель в Гонконге предвидел мое будущее.