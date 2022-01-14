Острова тайн и сокровищ

Сегодня на телеканале «Моя планета» - премьера фильма «Комсомольской правды» о далеком и загадочном Шантарском архипелаге Фото: Евгений САЗОНОВ

Все мы в детстве мечтали о необитаемых островах и сокровищах. И если желания эти дожили до момента совпадения с возможностями, то пришла пора осуществить их - причем даже не выезжая за границы Российской Федерации. Ибо есть в Охотском море такое прекрасное место, как Шантарский архипелаг, где должен побывать хоть однажды каждый любитель приключений. Потому что это настоящие острова сокровищ, хотя и без пиратов (да и слава богу!).

Большой Шантар - главный остров, по размерам сходный с Москвой, буквально усыпан редкими видами мрамора и даже полудрагоценной яшмой. Но настоящие сокровища находятся не на земле, а в воде. Шантарское море (юго-западная часть Охотского) - любимое место обитания гренландских китов. Здесь их можно увидеть чаще, чем в любой другой точке планеты. Любят они плавать. Правда, это их чуть и не погубило в конце ХIХ века, когда китобои со всего света стали бить по полсотне китов ежедневно! Но теперь этим застенчивым гигантам ничего не грозит: Шантары объявлены национальным парком. Здесь запрещена любая хозяйственная деятельность, а вот туризм - разрешен.

Совместная экспедиция «Комсомольской правды», Русского географического общества и Министерства культуры побывала здесь ради съемок большого - в 52 минуты фильма. И даже этого времени с трудом хватает на рассказ о всех красотах. Ну что успели снять - то успели. Остальное - верим - посмотрите сами, когда доберетесь до легендарных Шантарских островов.

НЕ ПРОПУСТИ!

Пятница, 14 января, 20.10

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шантары

Экспедиция «Комсомольской правды» и Русского географического общества побывала на самом удивительном и труднодоступном архипелаге Охотского моря (подробнее)

Программу Радио «КП» и РГО, посвященную Шантарам, слушайте на fm.kp.ru