Кто не бывал на Шантарских островах, тот не видел Дальнего Востока. Но даже если вы имели счастье добраться до них (что чрезвычайно трудно даже в фантастическом XXI веке), это еще не значит, что архипелаг откроет свою душу. Слишком уж много если... И два самых главных - если позволят Господь и погода... Причем Бог здесь помогает тем, кто лучше подготовлен. А вот погода... Она абсолютно непредсказуема, как любая женщина...

Здесь можно всего за сутки испытать воздействие всех четырех времен года. В конце июля у берега бродят айсберги, хотя солнце печет вовсю. Но стоит подуть ветру, как прилетают тучи и яркий солнечный день тут же превращается в осеннюю туманную хмарь. Ночью ударит мороз, сковав робким льдом лужицы. А наутро пойдет снег... Вот такое вот фиговое лето...

Шантары.

Кроме того, и нормальная смена времен года идет не по науке. Гораздо быстрее и резче, чем на материке... Ой, что это тут пролетело? Это весна и лето. Они тут часто пролетают...

Великолепная пятнашка

Найти архипелаг на карте России легко. Юго-западная часть Охотского моря в 320 км к северу от устья Амура. Видите несколько зеленоватых пятнышек? Так это он!

Косатка - вот главный обитатель этих вод.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Что? Мелковато?

Пройдемте к карте генерального штаба, товарищи! Вещь секретная, зато видны даже избушки охотников! Что? Опять архипелаг не столь уж и внушителен?

Ну ладно! Полезли тогда на скалу Тугурского полуострова над проливом Линдгольма.

Итак, эти две махины перед вами, это достаточно небольшие острова Беличий и Малый Шантар. А там вдалеке это не грозовой фронт, это очертания Большого Шантара размером с добрую половину Москвы. Ничего так мелкие зеленые пятнышки?

Такие айсберги не редкость даже для середины июля.Фото: Игорь ОЛЬХОВСКИЙ

Советские исследователи шутили: чтобы познать архипелаг, нужно на каждом острове пожить. Немножко. Хотя бы годик... А островов этих 15! Не считая бесчисленных мелких скал и камней, скалящих острые зубы во время приливов...

15 лет - и Шантары у тебя в кармане! Всего-то...

Медвежьи услуги

Самый большой остров так и называется - Большой Шантар. Только там и живут люди. Четверо - на одной стороне, на метеостанции, двое - на другой, на кордоне заповедника. Итого - шесть человек почти на 2000 кв. км. Правда, постоянно появляются туристы на турбазе знаменитого дальневосточного путешественника Игоря Ольховского. Но это через пролив, в бухте Онгачан, так что формально база находится на материке. Что понятно: с 2001 года Шантары стали национальным парком, строиться там запрещено. Потому острова - это медвежья республика. Здесь всегда было очень много топтыгиных. Первый серьезный исследователь островов Александр Миддендорф писал в 1860 году, что без натоптанных косолапыми троп едва ли можно было пробраться человеку через чащи. И потому именно медведи являются там проводниками культуры, пролагая дорогу человеку.

Подобные скалы лишний раз напоминают, что природа - лучший скульптор. Фото: Сергей ДОЛЯ

А человеку есть на что здесь посмотреть: сотни видов морского зверья, птиц, растений... Только любуясь этим всем, надо быть начеку... Чтобы не оказать самому себе медвежью услугу...

Идет охота на китов...

Конкуренцию медведям в начале ХIХ века составляли только киты. Потому и известны были острова по всему миру. Острова открыли наши первопроходцы, а богатства их осваивали все, кроме русских. Китобои из США, Норвегии, Германии, Франции, Англии гуляли в местных водах как у себя дома. Китов истребляли варварски. Иностранцы вели себя хуже косаток (их тут, кстати, тоже премного), которые, убив кашалота, съедали лишь язык. Люди тоже частенько брали только ценный китовый ус, а тушу бросали.

Популяция китов постепенно восстанавливается. Любимое их место сейчас - бухта Врангеля. Фото: Дмитрий КУЛИКОВ

Хотя вот наглые американцы все обращали в звонкую монету. Даже построили на русском Большом Шантаре свой перерабатывающий завод. Рельсы уходили в воду, по ним тушу кита тащили на берег, топили жир, разделывали мясо, заготовляли ус. Жир был продуктом стратегическим: на нем работали фонари в крупных городах Европы и США. За сезон сколачивали целые состояния!

Остатки завода до сих пор скрываются в лесу. Уважение внушает паровая машина. Сто лет прошло, а кажется, очисти, замени детали, закинь уголька - и оживет курилка! Только работы для него не будет. Китов в этих местах выбили подчистую.

Паровая машина начала ХХ века - все, что осталось от американского китобойного завода.Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В теплые месяцы в Шантарском море скапливалось до 300 судов под различными флагами. Они добывали в сутки до полусотни (!) китов. Когда наши опомнились и бросились на защиту животного мира, охранять уже было некого.

Сейчас популяция гренландских китов потихоньку восстанавливается. И если повезет, можно увидеть фонтанчики морских исполинов. Но вести себя при их появлении нужно очень тихо. Пугливые они. Видимо, еще с тех страшных времен повелось...

Хозяева пятого океана орланы: на ветке восседает белоплечий орлан.Фото: Игорь ОЛЬХОВСКИЙ

Драгоценные скалы

Но главная ценность архипелага - неземная красота. Склоны островов искрятся всевозможными цветами. Ибо сложены из дорогих пород - от мрамора до полудрагоценной яшмы.

В бухте Топазной встречаются целые яшмовые скалы. Редкие туристы порой облизываются - вот бы домой забрать. Но скалу в карман не положишь. Так что пусть радует глаз на месте...

У столь прекрасных островов есть всего один недостаток - до них очень трудно добраться. В пути придется задействовать самолет, машину, катер, вертолет... Но хотя бы раз в жизни Шантарами надо насладиться.

Но главная ценность архипелага - неземная красота. Фото: Сергей ДОЛЯ

И скоро это сделать позволят результаты совместной экспедиции Русского географического общества и «Комсомольской правды» - идет работа над документальным фильмом, скоро выйдет из печати красочный фотоальбом.

И это без всяких если. Ведь Бог и погода уже позволили нам увидеть душу Шантарских островов...

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