Виталий Коротич: Запад начинает понимать, что в России давно уже не 90-е, а сама она вспомнила, что входила в Советский Союз

Виталий Коротич в редакции газеты "Комсомольская правда". Фото: Евгения ГУСЕВА

- ...Виталий Алексеевич, Россия и США, Россия и НАТО, Россия и ОБСЕ – вот три эти ступеньки мы прошли. (Речь о консультациях, состоявшихся в нынешнем январе.) Оптимизма поубавилось у нас или его особо и не было?

- Я не могу сказать, что надо переполнять себя оптимизмом по любому случаю в этой ситуации. Дело в том, что мы вошли в какую-то трезвую зрелость.

СССР кончился. И к этому привыкают наши, скажем так, партнеры очень долго. Они еще все полностью не осознали. Они разбираются еще - ведь пока цветные революции бабахают, идет раздел земель, стран и этого всего.

- И какое же место здесь занимает Россия? Или - какое они нам отводят?

- Я могу сказать только, что к России, наконец-то, стали относиться, во-первых, как к стране, которая не Советский Союз, а отдельная большая и сильная держава. И учатся с ней считаться.

- Все?

- Нет! Считаться с Россией научились далеко не все, или не хотят - считаться или учиться это делать. Вот американский сенат (с очень небольшим преимуществом) не принял очередную резолюцию о санкциях против «Северного потока-2».

Ну, то есть, все равно хоть кого-то эта идея - насолить России - будоражит... И ищут предлог - вот, дескать, просто не нравится движение российских войск вдоль украинской границы, так вот, надо объявить санкции.

- Но ввод (а теперь уже и вывод) сил ОДКБ в Казахстан Запад же парежил без особых санкций-истерик. Не успели опомниться?

- Когда российские войска (в составе сил ОДКБ. - А.Г.) оказались в Казахстане, американский госсекретарь Блинкен сразу же начал говорить о том, что вот они, мол, туда вошли и никогда не выйдут, я знаю. Наученный, видимо, опытом американских войск, которые - если влезут куда (к тому же, без приглашения), то их уже черта с два оттуда выпихаешь.

А силы ОДКБ уже из Казахстана уходят.

Короче говоря, сейчас идет привыкание к России. И Западу придется осознать, что Россия - это серьезна.

Россия отступала практически все время после распада Советского Союза. И верила на слово своим собеседникам с Запада.

Сейчас Россия впервые, пожалуй, за много лет сказала: мы требуем, чтобы вы свои комментарии-предложения на наши решения нам в письменном виде подали, давайте разговаривать серьезно.

Вот сегодня вспыхивают разговоры о том, что блок НАТО обещал, что не будет расширяться на восток. И где эти обещания - на бумаге?

Да, может, обещали где-то за чаем там, значит, но на бумаге это нигде не записано. И так далее.

А сейчас давайте-ка записывать, давайте будем с вами на уровне юридических отношений.

То есть, Россия становится страной, с которой надо считаться.

Вон, к Китаю, который ещё недавно, казалось бы, был полуколониальным, только в последние где-то там десятилетия начали относиться все серьезнее и серьезнее. То же самое происходит и Россией.

Америка не серьезно относится ко всем, кроме себя самих. И в Европе, в Евросоюзе к этому, в общем, привыкли и приспособились. Америка покрикивает - там жмутся и соглашаются, куда, мол, деваться, они, мол, такие. Европа привыкла к своей подчиненности.

Россия к подчиненности не хочет привыкать и никогда, надеюсь, не привыкнет.

Только давайте смиримся с тем, что моментальных решений быть не может. Не будет никаких объятий. Не будет ничего такого, что может послужить основанием для поцелуев брежневского уровня.

- А что же будет?

- Наладятся деловые отношения, возникнут деловые какие-то обмены, вот сейчас к нам собирается ехать британский министр иностранных дел – это уже разговор. Французский президент сказал, что он хочет встретиться с Путиным и поговорить. Пожалуйста!

Давайте привыкать к этому. И тогда мы сможем надеяться на то, что на бумаге будут подписаны интересные соглашения. И они будут выполняться.

- То есть, пройдет не один год, может быть, да?

- Это будет не один год. Я сужу по тому, как Запад привыкал к тому, что это - мощная и серьезная страна. До сих пор, по сути, не привыкли. Иногда вздрагивают и начинают опять пытаться покрикивать. А Китай уже -.страна, которая едва ли не мощнее, чем Америка во многих отношениях.

- Понял.

- Понимаете, в чем дело? Когда первый драчун во дворе, первый хулиган на улице хозяйничает там, он медленно привыкает к тому, что у него появляются вокруг какие-то сильные ребята, с которыми надо считаться. Он очень неохотно это воспринимает..

В международных отношениях, к сожалению, бывает почти то же самое.

Сейчас Россия выходит опять на уровень если не настоящих, вот тех великих держав, которой был Советский Союз, то на уровень держав, в общем-то, великих и достойных уважения.

- Привыкнут?

- Привыкнут.