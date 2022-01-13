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Политика13 января 2022 13:45

Главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана

Ранее силы организации начали передавать охраняемые объекты в республике местным силовым органам
Абдулла ШАКИРОВ
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Главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана

Главы Минобороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе миротворцев из Казахстана

Фото: REUTERS

Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности провели внеочередное заседание Совета ОДКБ, на котором было подписано соглашение о выводе сил организации из Казахстана.

«Главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов организации с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации», – сообщается на сайте ОДКБ.

Участники заседания обсудили результаты миротворческой миссии в Казахстане и вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на угрозы, отмечается в сообщении.

Напомним, 11 января 2021 президент Казахстана объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 13 января, миротворческий контингент ОДКБ начал передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам.