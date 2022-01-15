Сводка по коронавирусу в мире за последнюю неделю, по состоянию на сегодня, 15 января 2022 года: По три миллиона заболевших в день

Cогласно математическим моделям Всемирной Организации Здравоохранения, к марту «омикрон»-штаммом коронавируса может заразиться половина населения Европы Фото: REUTERS

Уходящая неделя стала одной из самых «прибыльных» для коронавирусной пандемии: каждый второй день в мире фиксировалось по 3 миллиона и более заболевших в день. Таких огромных показателей человечество еще не знало. До 27 декабря 2021 года прирост ни разу не превышал планку в 1 миллион человек в день. Теперь же по миллиону ежедневно заболевают в одних только Соединенных Штатах.

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«Омикрон»-штамм коронавируса стал доминирующим практически во всем мире. Он уже вытеснил «дельту» в Турции, США, Израиле, ФРГ, Франции, Индии и других странах.

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Cогласно математическим моделям Всемирной Организации Здравоохранения, к марту «омикрон»-штаммом коронавируса может заразиться половина населения Европы. Этот прогноз охватывает также россиян и жителей других республик бывшего СССР, включая центральноазиатские.

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Специалисты Европейского Медицинского Агентства заявили, что более глубокие, проведенные ими исследования подтвердили предположения о том, что риск госпитализации при заболевании «омикроном» на 50-70% ниже, чем при инфицировании «дельтой». Но высокая вирулентность «омикрона» может привести к коллапсу экономики: при высоком числе заболевших это может в какой-то момент привести к острой нехватке кадров в жизненно важных сферах – на транспорте, в энергетике, медицине, в службах спасения.

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В Австрии часть работников компании, снабжающей столицу страны электроэнергией, газом, теплом и телекоммуникационными услугами перевели на казарменное положение: в течение нескольких недель они будут жить и работать на своих объектах, отрезанные от внешнего мира. Это сделано в целях недопущения перебоев в жизнеобеспечении горожан, которые могут возникнуть из-за высокого числа заболевших и нетрудоспособных.

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В Канаде решено взимать «налог на здоровье». Непривитых жителей провинции Квебек обяжут вносить в казну немалые суммы. Решение властей базируется на статданных, согласно которым половина всех госпитализированных с COVID-19 составляют сейчас именно невакцинированные.

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Уже три китайских мегаполиса общим населением 20 млн. человек закрыты на карантин в рамках программы «Ноль коронавируса». Программа введена в рамках подготовки Китая к зимней Олимпиаде, которая пройдет с 4 по 20 февраля.