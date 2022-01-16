Автор концепции «сдерживания» России был против расширения НАТО

Джорд Кеннан наиболее известен как «архитектор холодней войны» и идейный отец «политики сдерживания» в отношении России Фото: EAST NEWS

Под этим заголовком газета The New York Times 5 февраля 1997 года опубликовала статью ветерана и корифея американской дипломатии. В конце 1996 года, писал Кеннан, возникло ощущение, что правящая верхушка решила расширить НАТО в сторону границ России. И решение это, отметил он, приняли еще до очередного саммита альянса, который только и может официально предпринимать такие шаги, но аккурат в связи с президентскими выборами в США. Уточнение, которое помогает понять, у кого в НАТО право решающего голоса.

Джордж Кеннан прямо предупредил: «Здесь на карту поставлено нечто чрезвычайно важное». И далее самое главное, звучащее сегодня без преувеличения пророчески:

«Возможно, еще не поздно высказать мнение, которое, я полагаю, принадлежит не только мне одному, но и немалому числу других людей, имеющих обширный и в большинстве случаев более недавний опыт в российских делах. Это мнение, говоря прямо, состоит в том, что расширение НАТО было бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны.

Можно ожидать, что такое решение усилит националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском общественном мнении; окажет негативное влияние на развитие российской демократии; восстановит атмосферу холодной войны в отношениях между Востоком и Западом и подтолкнет российскую внешнюю политику в направлениях, которые решительно не в наших интересах».

«Роковое решение», подчеркивает дипломат, «вдвойне прискорбно, учитывая полное отсутствие какой-либо необходимости в этом шаге».

Почему, спрашивает Кеннан, при всех обнадеживающих возможностях, появившихся после окончания холодной войны, отношения между Востоком и Западом должны сводиться к вопросу о том, кто с кем будет в союзе и, следовательно, против кого в каком-то невероятном и совершенно непредсказуемом военном конфликте в будущем?

На русских, поясняет автор, мало подействуют заверения в том, что расширение НАТО в их сторону не предполагает враждебных намерений. Они полагают, что их престиж и интересы безопасности будут ущемлены. У них, конечно же, не будет другого выхода, как принять экспансию в качестве свершившегося военного факта. Но они будут продолжать воспринимать это как противостояние со стороны Запада и, скорее всего, будут искать в другом месте гарантии безопасного будущего для себя, предупреждал Кеннан.

Комментарии тут, очевидно, излишни. Просто напомним, что Джорд Кеннан наиболее известен как «архитектор холодней войны» и идейный отец «политики сдерживания» в отношении России. Его вошедшая в историю «длинная телеграмма», отправленная из посольства США в Москве в феврале 1946 года, заложила основу послевоенной американской политики в отношении СССР. Поэтому доверие к его оценке расширения НАТО и последствиях этого - безусловное. А теперь еще и подтвержденное временем.