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Политика11 января 2022 9:27

Польский профессор Модзелевский заявил, что НАТО скрывают страх перед Россией за «политикой сдерживания»

Профессор из Польши рассказал, что скрывается за «политикой сдерживания» России со стороны НАТО
Мария ПАВЛОВА
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Польский профессор заявил о навязывании Польше "врожденной русофобии".

Польский профессор заявил о навязывании Польше "врожденной русофобии".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский профессор Витольд Модзелевский рассказал, что на самом деле скрывается за «доктриной сдерживания» России НАТО. По мнению Модзелевского, страны альянса таким образом скрывают страх перед «российской угрозой». Такое мнение профессор Варшавского университета Модзелевский высказал на страницах газеты My l Polska.

Витольд Модзелевский считает, что страны НАТО находятся во власти самообмана: поверив в собственную теорию об «опасности России», они прячутся от возникших опасений за «политикой сдерживания».

«Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы ее «сдерживаем», – так охарактеризовал Модзелевский логику альянса.

Также польский профессор отметил, что НАТО навязывает Варшаве «врожденную русофобию».

Ранее на kp.ru сообщалось о завершении в Женеве переговоров России и США по стратегической стабильности, которые прошли в понедельник 10 января и длились более восьми часов. Подробности здесь.