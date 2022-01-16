Антон Шапарин: Год назад я практически разбился на беспилотнике в Москве!

На 18 московских улицах хотят запустить автомобили-такси, которые будут управляться беспилотниками-роботами. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала февраля в столице России на 18 московских улицах предполагают запустить автомобили-такси, которые будут управляться не «живыми водителями», а беспилотниками-роботами. При этом будет учтен опыт подобного рода машин, которые уже развозили клиентов в подмосковном Сколково и в казанском Иннополисе.

Сайт kp.ru обратился за комментарием к вице-президенту Национального автомобильного союза Антон Шапарину.

- Беспилотники в России смогут органично прижиться на наших улицах уже начиная с ближайшего февраля?

- Скажу так. Я практически разбился в беспилотнике "Вольво" около год назад в Москве.

- Ого...

- Да, и отношение у меня к этим технологиям несколько скептическое. Мой случай произошел в Москве.

- Не повезло с технологическим обеспечением, может быть?

- Ну да, есть разные виды беспилотников. Есть те, кто построены на взаимодействии с камерами - как это устроено, в общем, у Теслы. И есть те, кто работают на лидарах (лазерных сканерах — ред.) - как, в общем, у много у кого. Но, к сожалению, в российских условиях достаточно эффективно не работают ни те, ни другие.

- Почему так?

—Технологии не работают именно так, как должны в идеале.

- А каков идеал?

- Ну, вот первая технология в наших условиях отпадает. Я стою перед окном - и мимо меня проезжают машины с коричневой пленкой. Они «забивают» камеры Теслы. И, соответственно, они не работают так, как должны. То есть, первая технология у нас наверняка откажет.

- А вторая технология?

- Вторая технология, лидары - она подразумевает огромное количество поддерживающих эту работы карт. Продленных раньше. Которая сопряжена с предельно точной разметкой. Чтобы машина точно знала, где она находится.

- У нас такие карты массово работают?

- По второй технологии у нас таких карт нет. Если они и есть локально кое где — то лишь в качестве теста. Ну, например, в Сколково, где отработать технологию в таком виде совершенно не проблема.

- Но при том есть и новые участники дорожного движения?

- Есть. И их поведение все чаще невозможно предсказать. Например, самокатчики, велосипедисты. Которые действуют так, словно на дороге, кроме них, никого нет.

- А у машины-водителя от такого не заклинит мозги?

- Машина, скорее всего, несущего в темноте велосипедиста не увидит. В наших условиях номера часто залеплены снегом и грязью. Да, робот может ударить по тормозам в последний момент. Но дальше столкнется с последствиями московского гололеда на дорогах. Которые просчитать практически невозможно. Любой беспилотник действует линейно. В случае экстерного торможения или иной экстренной ситуации человек часто не по тормозам бьет, а старается в сторону уйти на скорости. Ну или еще что-то предпринять.

- Человек включает вариативность?

- Да, человек среагирует по своему, а компьютер прямолинейно. И данную новость я рассматриваю как «создание песочницы». Для обкатки технологий в реальной боевой жизни. Да, надо развивать все эти технологии. Но до коммерческого использования нам еще бесконечно далеко.

- Вы бы сами не сели в машину с автопилотом?

- Я бы не сел — на нынешнем этапе развития технологий. Пока эти технологии предназначены для коммерциализации. Но при том развивать эту технологию необходимо. Им еще развиваться и развиваться...

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