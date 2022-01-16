Антон Шапарин: Год назад я практически разбился на беспилотнике в Москве!

На 18 московских улицах хотят запустить автомобили-такси, которые будут управляться беспилотниками-роботами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С начала февраля в столице России на 18 московских улицах предполагают запустить автомобили-такси, которые будут управляться не «живыми водителями», а беспилотниками-роботами. При этом будет учтен опыт подобного рода машин, которые уже развозили клиентов в подмосковном Сколково и в казанском Иннополисе.
Сайт kp.ru обратился за комментарием к вице-президенту Национального автомобильного союза Антон Шапарину.
- Беспилотники в России смогут органично прижиться на наших улицах уже начиная с ближайшего февраля?
- Скажу так. Я практически разбился в беспилотнике "Вольво" около год назад в Москве.
- Ого...
- Да, и отношение у меня к этим технологиям несколько скептическое. Мой случай произошел в Москве.
- Не повезло с технологическим обеспечением, может быть?
- Ну да, есть разные виды беспилотников. Есть те, кто построены на взаимодействии с камерами - как это устроено, в общем, у Теслы. И есть те, кто работают на лидарах (лазерных сканерах — ред.) - как, в общем, у много у кого. Но, к сожалению, в российских условиях достаточно эффективно не работают ни те, ни другие.
- Почему так?
—Технологии не работают именно так, как должны в идеале.
- А каков идеал?
- Ну, вот первая технология в наших условиях отпадает. Я стою перед окном - и мимо меня проезжают машины с коричневой пленкой. Они «забивают» камеры Теслы. И, соответственно, они не работают так, как должны. То есть, первая технология у нас наверняка откажет.
- А вторая технология?
- Вторая технология, лидары - она подразумевает огромное количество поддерживающих эту работы карт. Продленных раньше. Которая сопряжена с предельно точной разметкой. Чтобы машина точно знала, где она находится.
- У нас такие карты массово работают?
- По второй технологии у нас таких карт нет. Если они и есть локально кое где — то лишь в качестве теста. Ну, например, в Сколково, где отработать технологию в таком виде совершенно не проблема.
- Но при том есть и новые участники дорожного движения?
- Есть. И их поведение все чаще невозможно предсказать. Например, самокатчики, велосипедисты. Которые действуют так, словно на дороге, кроме них, никого нет.
- А у машины-водителя от такого не заклинит мозги?
- Машина, скорее всего, несущего в темноте велосипедиста не увидит. В наших условиях номера часто залеплены снегом и грязью. Да, робот может ударить по тормозам в последний момент. Но дальше столкнется с последствиями московского гололеда на дорогах. Которые просчитать практически невозможно. Любой беспилотник действует линейно. В случае экстерного торможения или иной экстренной ситуации человек часто не по тормозам бьет, а старается в сторону уйти на скорости. Ну или еще что-то предпринять.
- Человек включает вариативность?
- Да, человек среагирует по своему, а компьютер прямолинейно. И данную новость я рассматриваю как «создание песочницы». Для обкатки технологий в реальной боевой жизни. Да, надо развивать все эти технологии. Но до коммерческого использования нам еще бесконечно далеко.
- Вы бы сами не сели в машину с автопилотом?
- Я бы не сел — на нынешнем этапе развития технологий. Пока эти технологии предназначены для коммерциализации. Но при том развивать эту технологию необходимо. Им еще развиваться и развиваться...
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