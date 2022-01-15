Для начала на линию выпустят десять беспилотников Фото: Иван МАКЕЕВ

Садишься в такси, а место водителя пустует. Шмякнул кнопку в приложении на смартфоне и машина поехала. Голосового помощника, который интегрирован в авто, попросил поставить любимую музыку. В поездке спросил, что по погоде этим вечером, какие последние новости. Тот все рассказал и даже заранее заготовленный анекдот выдал. Сказка? Нет, почти реальность.

С февраля 2022 года в Москве наконец поедет первое беспилотное такси «Яндекса». Вообще катать пассажиров беспилотники должны были начать еще в конце 2021-го. Но бумаги так и не было согласованы и запуск перенесли.

Для начала на линию выпустят десять беспилотников. Это прописано в тексте экспериментального проекта, который утвердил перевозчик и Минэкономразвития России. Первое время беспилотное такси будет курсировать по районам близ станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Эту зону выбрали, потому что тут неплохая дорожная инфраструктура, но в то же время она изолирована от города. То есть жители могут не выезжать за ее пределы и все поездки совершать внутри периметра экспериментальной зоны.

Если испытание пройдет гладко, то есть без аварий и жалоб со стороны общественности, тогда беспилотное такси распространят и на другие части столицы.

Вызвать машину можно будет через приложение «Яндекс GO». Вероятно, для этого не будет отдельной кнопки. Система может работать наподобие беспилотных роботов Роверов, которые в центре Москвы доставляют заказы из ресторанов. Есть свободный беспилотник поблизости — приедет. А нет, то придется по старинке ехать с «кожаным мешком» — интернет-фольклор так дразнит людей от лица роботов.

И да, опция точно будет добровольной. То есть без вашего согласия беспилотник на заказ не пришлют. Предварительно пассажиру нужно подать заявку на участие в тестировании. Что до цены поездки, то она будет стандартной. На вопросы о тарифе фирма традиционно говорит, что всем ведает умный алгоритм ценообразования: когда заказов много и погода плохая — цена растет, а если водителей на линии много, то опускается.

С точки зрения закона с беспилотниками все непросто. Ездить сам по себе в условиях урбана и загородной трассы такая «ласточка» не может. То есть, де-факто может, но де-юро ГИБДД против. В 2018 году для тестирования выделили две зоны: это татарский Иннополис и московское Сколково. Пассажиры могли вызывать беспилотное такси. Правда, за рулем все же сидел водитель — его называют инженер-испытатель — для подстраховки.

По Москве — в том числе по центру города — беспилотники с испытателем за рулем катаются давно. Так их проверяли. Но в Ясеневе следить за роботом человек будет только удаленно. За каждым беспилотником посадят оператора, который может взять дистанционное управление машиной в любой момент.

СПРАВКА КП

Как работает беспилотное такси

В беспилотники «Яндекс» переделывает Toyota Prius (гибридный движок бензин+электричество), Kia Soul и Hyundai Sonata. Ставит датчики (камеры, сенсоры), которые собирают информацию об авто и окружающей обстановке, а также программное обеспечение — обрабатывает данные с датчиков и определяет, как должна ехать машина.

Камеры беспилотника умные. Они распознают людей и другие машины, понимают разметку и знаки. Могут измерить расстояние до объекта. На крыше стоит лидар. На 360 градусов от себя он отсылает сканирующие лучи — так строится трехмерная карта окружения вокруг машины. Есть и классический радар — он бьет дальше лидара: посылает вперед радиоволны, те возвращаются обратно с информацией об объектах на пути.

Плюс начинка, которая сегодня итак стоит в большинство тачек с конвейера — GPS, ГЛОНАСС, мониторинг отдельных узлов машины (например, одинаково ли вращаются колесные пары).

Все данные мощнейший процессор анализирует ежесекундно. И принимает решение, как ему ехать.

КСТАТИ

Что будет, если беспилотник остановит инспектор ДПС?

Тут можно сочинить кучу анекдотов, но вообще закон предписывает действовать так. Если инспектор махнул жезлом, беспилотник останавливается и связывается с оператором «Яндекса». Сотрудник отвечает по громкой связи и по требованию инспектора должен примчаться на место в течении одного часа.

И еще: все беспилотники застраховали по ОСАГО и даже больше: если робот учинит аварию, то компенсация пострадавшим до 10 млн рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Будут ли другие беспилотные такси в Москве

Беспилотниками в России занимаются несколько компаний, но с переменным успехом. Наиболее реальный конкурент «Яндекса» — «Сбер», который в последнее время из банка превратился в корпорацию с ворохом дополнительных сервисов. У компании есть свое подразделение, которое занимается беспилотными авто. А еще она сотрудничает с другим крупным агрегатором — «Ситимобил». Так что не исключено, что в течение 2022-го года в Москве анонсируют еще одно беспилотное такси.