Дмитрий Песков - о борьбе с «Омикроном» : Особые полномочия глав регионов по борьбе с ковидом на местах никто не отменял

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Многие эксперты уже сходятся на том, что мы (а некоторые даже сгущают краски) «накануне ковидного цунами», - такими наблюдениями журналист «Комсомольской правды» поделился в понедельник, 17 января, с Дмитрием Песковым. - Президент об этом много раз говорил, пресс-секретарь много раз говорил, что очень большие полномочия в таких критических ситуациях отданы регионам - руководителям республик, губернаторам областей так далее. Некоторые ими пользуются. Уже появилась информация, что в ряде областей вводится обязательная вакцинация для лиц 65+, и так далее. Будет ли какой-то циркуляр из Кремля о напоминании, что, мол, не ждите от нас указаний, работайте самостоятельно, если что, мы поможем? Или достаточно того, что уже в течение двух лет мы говорим? Будет ли какое-то обращение президента, может быть, на заседании правительства?

Вот что - дословно - ответил «Комсомольской правде» официальный представитель Кремля:

- Я понял ваш вопрос. Эта работа ведется и президентом, и правительством фактически сейчас на ежедневной основе. И с регионами постоянно связываются и Голикова, и Мишустин, и президент общается с руководителями регионов.

Особые полномочия никто не отменял. Поэтому, все действуют, в первую очередь, с оглядкой на то, что происходит конкретно на земле, в конкретно взятом субъекте Российской Федерации. Так оно и происходит...

Дмитрий Песков также заметил:

- ...Поэтому, здесь нет необходимости в каких-то дополнительных действиях. Они и так выполняются. (То есть, речь как раз о полномочиях глав регионов, связанных с борьбой с ковидом. - А.Г.)

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