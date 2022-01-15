В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет Фото: Иван Макеев

В Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Роспотребнадзора.

В постановлении главного санитарного врача Ульяновской области Лилии Федосковой уточняется, что до 7 февраля текущего года необходимо будет привиться первым компонентом вакцины, а в срок до 7 марта 2022 года - вторым. Отмечается, что соответствующие меры связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции лицам в возрасте 60 лет и старше первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной <...> до 7.02.2022 года, вторым компонентом - до 07.03.2022 года», - говорится в данном документе.

Привить необходимо не менее 80% от общей численности жителей региона старше 60 лет. По данным ведомства, на второй неделе января этого года число пожилых людей, заболевших COVID-19, выросло на 20% по сравнению с первой неделей.

Несколько дней ранее губернатор региона Алексей Русских заявил, что власти задумались о введении обязательной вакцинации для пожилых из-за падения темпов вакцинации, пояснив, что если в период пиков в регионе вакцинировалось до шести тысяч человек в сутки, то на сегодняшний день около 1,5 тысячи.

Напомним, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал при ревакцинации против коронавируса использовать препарат «Спутник Лайт», но людям пожилого возраста для третьей прививки выбрать вакцину «Спутник V».