Астрахань сделают Городом трудовой доблести

Бабушкин рассказал, что до конца этого года будут расселены все аварийные дома региона, выявленные до 2019 года. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин в понедельник встретился с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным. Общение прошло в Кремле – губернатор рассказал о QR-кодах в общественных местах, расселении аварийного жилья и просьбе ветеранов.

- У вас аварийного жилья многовато пока. Надо помогать людям. Они не выберутся без нашей помощи, - президент начал с главного.

Бабушкин в ответ рассказал, что до конца этого года будут расселены все аварийные дома региона, выявленные до 2019 года. Но это не все, за последнее время власти обнаружили в области еще 698 зданий, подлежащих расселению – их включат уже в новую программу обновления домов.

- Такие условия, в которых живут люди в аварийных домах, они вызывают сочувствие и желание помочь максимально, - добавил руководитель области.

Губернатор сообщил, что в Астрахани работает закон о QR-кодах в общественных местах. Для посещения кафе, ресторанов, спортивных мероприятий и концертов нужна информация о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Для транспорта, аптек и магазинов еды такие ограничения не ввели.

- В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Мы собрали все архивные документы, получили заключение РАН и просим присвоить городу Астрахани звание «Город трудовой доблести», - обратился губернатор.

- Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом. Я поддержу, - пообещал Путин.