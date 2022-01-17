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Общество17 января 2022 12:04

Астрахань сделают Городом трудовой доблести

Президент поддержал просьбу ветеранов
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Бабушкин рассказал, что до конца этого года будут расселены все аварийные дома региона, выявленные до 2019 года. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Бабушкин рассказал, что до конца этого года будут расселены все аварийные дома региона, выявленные до 2019 года. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Путин в понедельник встретился с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным. Общение прошло в Кремле – губернатор рассказал о QR-кодах в общественных местах, расселении аварийного жилья и просьбе ветеранов.

- У вас аварийного жилья многовато пока. Надо помогать людям. Они не выберутся без нашей помощи, - президент начал с главного.

Бабушкин в ответ рассказал, что до конца этого года будут расселены все аварийные дома региона, выявленные до 2019 года. Но это не все, за последнее время власти обнаружили в области еще 698 зданий, подлежащих расселению – их включат уже в новую программу обновления домов.

- Такие условия, в которых живут люди в аварийных домах, они вызывают сочувствие и желание помочь максимально, - добавил руководитель области.

Губернатор сообщил, что в Астрахани работает закон о QR-кодах в общественных местах. Для посещения кафе, ресторанов, спортивных мероприятий и концертов нужна информация о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Для транспорта, аптек и магазинов еды такие ограничения не ввели.

- В сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта, и в это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Мы собрали все архивные документы, получили заключение РАН и просим присвоить городу Астрахани звание «Город трудовой доблести», - обратился губернатор.

- Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом. Я поддержу, - пообещал Путин.

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