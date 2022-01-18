Россияне назвали самые любимые ТВ-передачи из детства

Когда Ангелина Вовк вела «Спокойной ночи, малыши!», дети укладывались в кровати как штык! Фото: Николай МАЛЫШЕВ/ТАСС

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь Межрегионального отцовского комитета:

- Моей любимой детской программой на радио была передача «Ну-ка, все вместе!». Я действительно помню, что многие песни, которые я пел своим сыновьям и внукам, все выучили именно на ТВ. «Спокойной ночи, малыши!» - это такая программа «Время» для детей. В те времена, когда учили что-то делать своими руками.

Ангелина ВОВК, телеведущая:

- Я себя чувствую неважно и не готова вспоминать ни о «Будильнике», ни о «Спокойной ночи, малыши!», хотя, конечно, это было хорошее время.

Роксана БАБАЯН, народная артистка России:

- Я в детстве читала много книг и мало смотрела телевизор. Хотя детские истории всегда были рядом со мной. И радиоформат для детей в советское время мне казался более успешным, чем телеформат.

Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002»:

- В детстве для меня любимой программой была «В гостях у сказки» с нашей чудесной тетей Валей. И была любимая программа «Спокойной ночи, малыши!». В выходные долго не могла заснуть, потому что в субботу и воскресенье этой программы не было. Для моей мамы это была трагедия.

Евгений БУНИМОВИЧ, депутат Мосгордумы:

- В детстве восхищал «Ералаш». Эта программа учила относиться ко всему с юмором и с некой дистанцией.

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, шоумен:

- «Радионяня» и «АБВГДейка» - самые интересные программы. До сих пор помню, что Литвинов был главный на «Радионяне», а его соведущими выступали Лившиц и Левенбук. Они были офигенные. Ироничные и свободные. И их песни прелестнейшие пели все советские дети. Я уже во вполне зрелом возрасте попросил одного приятеля записать мне на флешку и потом долго слушал это все в машине. И позже с изумлением узнал, что композиция «Иван Топорышкин пошел на охоту» - на стихи великого Даниила Хармса...

Максим САБАНЕЕВ, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- А для меня главным был приемник. Как роскошно было слушать «Детский радиотеатр»! «Остров сокровищ», «Клуб знаменитых капитанов»...