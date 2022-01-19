Медали будут: Принцы Эндрю и Гарри все же получат награды к юбилею Елизаветы II

61 –летний сын королевы, принц Эндрю, герцог Йоркский в середине января был лишен всех званий на фоне секс-скандала Фото: REUTERS

Согласно традиции, в честь юбилея правления королевы Великобритании военнослужащие, правоохранители, пожарные и представители некоторых других профессий будут награждены памятными медалями. Также награда вручается и членам королевской семьи, но планировалось, что в этот раз принцы Эндрю и Гарри останутся ни с чем.

Причина проста: сын и внук Елизаветы II лишены всех воинских званий, включая церемониальные. В связи с этим памятные награды им, согласно традиций британского королева дома, не положены.

61 –летний сын королевы, принц Эндрю, герцог Йоркский в середине января был лишен всех званий на фоне секс-скандала, случившемся из-за его знакомства с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном, покончившим с собой в тюремной камере. Гражданка США Вирджиния Джуффре обвинила принца в насилии после того, как ее с членом королевской семьи свел Эпштейн. Особой скандальности ситуации придает тот факт, что Вирджинии на тот момент было всего 17 лет.

37-летний внук монарха, принц Гарри, герцог Сассекский, был лишен всех воинских званий после того, как в 2020 году он вместе со своей женой, американской актрисой Меган Маркл сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи и затем уехали из Великобритании в США, где и пытаются доказать всему миру, что может существовать без поддержки британского королевского дома.

После того, как чуть ли не все британские СМИ, ссылаясь на собственные источники в Букингемском дворце, уверенно заявили, что Эндрю и Гарри не видать медалей, в сегодняшних выпусках новостей, со ссылкой на те же источники, сообщается, что не только оба принца, но и Меган Маркл юбилейные награды все же получат.