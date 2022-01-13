Теперь просто герцог: Британский принц Эндрю сложил с себя обязанности члена королевской семьи и воинские звания

Дворянский титул герцога Йоркского за Эндрю остался, а вот титул «королевского высочества» он использовать больше не сможет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю добровольно сложил с себя воинские титулы и обязанности члена королевской семьи. И сделал это, как сообщается в заявлении Букингемского дворца, «с согласия и одобрения королевы».

Дворянский титул герцога Йоркского за Эндрю остался, а вот титул «королевского высочества» он использовать больше не сможет. Что же касается выполнения разного рода обязанностей, связанных с патронажем королевской семьи британской армии и некоторых сфер общественной жизни Британского Содружества. Эндрю и так устранился от них еще в 2019 году, когда в мире впервые заговорили о его причастности к темным делишкам американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна.

Эндрю подозревают в сексуальном насилии над Вирджинией Джуффре, утверждающей, что Эпштейн, как минимум, трижды заставлял ее, в то время несовершеннолетнюю, вступать в половую связь с принцем.

Иск Джуффре рассматривается в американском суде, отклонившем все доводы защиты теперь уже бывшего принца, поданные ранее.

Герцог Йоркский никогда не пытался дистанцироваться от Эпштейна, покончившего с собой в камере одной из нью-йоркских тюрем. Эндрю всегда утверждал, что они были друзьями, и категорически отвергал свою причастность к деятельности финансиста, создавшего, по утверждениям следователей, криминальную сеть, в которую вовлекал несовершеннолетних девушек с целью их сексуальной эксплуатации.

Во владениях, на борту яхт и личных самолетов Эпштейна в разное время были замечены: американские президенты Билл Клинтон и Дональд Трамп, саудовский принц Мухаммад бил Салман, голливудский актер Кевин Спейси и многие другие.

В современной истории британской монархии сложение Эндрю с себя обязанностей члена королевской семьи происходит – не первый прецедент подобного рода. Несколько лет назад племянник Эндрю, принц Гарри также добровольно отказался от положенных ему обязанностей и королевских привилегий. В число последних входят получение значительных сумм из казны, пользование собственностью королевской семьи, а также юридическая защита.

Таким образом, Эндрю уже сейчас придется подыскивать себе не только угол для проживания и адвокатов для защиты, но и деньги для того, чтобы все это оплатить.