Минобороны: На военных базах в Киргизии и Таджикистане пройдет почти 1000 учений в 2022 году

Военнослужащие будут отрабатывать все аспекты разрешения вооруженных конфликтов Фото: Министерство обороны РФ

После событий в Казахстане, где акции протеста, начавшиеся в начале 2022 года, перетекли в массовые беспорядки, выводы сделаны. По распоряжению Минобороны военнослужащие Центрального военного округа, в который входят воинские части на территории Урала, Сибири, Поволжья, а также российские военные базы в Киргизии и Таджикистане, проведут в этом году почти 1000 учений и мероприятий по совершенствованию боевой выучки.

- В текущем году проведем более 900 мероприятий боевой и оперативной подготовки войск, что почти на 10 процентов больше показателей прошлого года, - сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Он отметил, что основные усилия в новом периоде обучения будут направлены на "отработку оперативного развертывания войск с перегруппировкой на другие стратегические направления, подготовки и ведения стратегической операции".

По данным представителей Минобороны военнослужащие будут отрабатывать "все аспекты разрешения вооруженных конфликтов и стабилизации обстановки в странах Центрально-Азиатского региона".

Напомним, Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов, а также крупнейший из них - 201-я военная база на территории Таджикистана.

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