Назарбаев впервые выступил на публике после беспорядков в Казахстане

Нурсултан Назарбаев Фото: REUTERS

Первый президент Казахстана, бывший председатель Совета безопасности государства Нурсултан Назарбаев впервые выступил на публике после массовых беспорядков на территории страны.

Бывший лидер государства подчеркнул, что январские события потрясли всю страну. Он выразил мнение, что целью организаторов протестов было разрушение целостности страны и устоев государства.

Назарбаев также прокомментировал слухи о том, что он якобы уехал из страны. По его словам, они не соответствуют действительности.

По его словам, он никуда не уезжал, и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, контактировал ли президент России Владимир Путин с Назарбаевым в период обострения обстановки в Казахстане, отметив, что российский лидер постоянно поддерживал связь с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.