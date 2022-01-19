Суд принял по Порошенко самое гуманное решение из всех возможных

Защита Порошенко настаивает на том, что он не является подозреваемым и все происходящее в суде незаконно Фото: REUTERS

Порошенко прибыл в Печерский суд, где должна быть оглашена ему мера пресечения по делу о государственной измене, по которому он проходит подозреваемым, минут за 15 до объявленного начала заседания. Но к этому времени перед зданием суда уже разыгралась настоящая увертюра. Сторонники экс-президента начали собираться еще в полдень, к тому времени около здания собрались около тысячи человек. Которые начали устанавливать палатки, разгружать коробки с бутербродами, расставлять печки-буржуйки и даже попытались запалить бочку с загруженными в нее дровами.

В отличие от 2013-го, когда такие действия сходили с рук участникам майдана в Киеве, сейчас полиция нянькаться с собравшимися не стала. Палатки снесли, бочку с дровами и буржуйки отобрали, а мужчину, притащившего на площадь перед судом покрышку (наверное, чтобы собравшиеся вспомнили "ароматы" майдана), задержали, отобрав у него эту самую покрышку. Разгорелись столкновения с полицией, которую собравшиеся сторонники "Пороха" стали всячески задирать и хватать за руки. Впрочем, перед самым приездом Порошенко все стихло. Но, оказалось, что Петр Алексеевич в курсе происходящего.

- Ваша беркутня снесла бочки, которые поставили люди, чтобы погреться и попить чаю, - обвинил он с ходу главу МВД, выступив перед заходом в суд со ступенек здания. Где же еще и из чего еще надо пить чай в центре Киева, как не из бочки на площади перед Софийским собором. С которого, кстати, аккурат в Крещенский сочельник рухнул на землю трехметровый крест с купола собора.

После чего ушел внутрь здания. Напомним, следствие и прокуратура требуют арестовать Порошенко, но в качестве альтернативы оставляют возможность выйти под залог в 1 млрд. долларов. Правда, не на свободу, а с ограничениями, накладываемыми домашним арестом. Защита Порошенко настаивает на том, что он не является подозреваемым и все происходящее в суде незаконно, поскольку документы о "пидозре" экс-президенту были оформлены с нарушением формальностей.

И – бабах! В этот раз суд не стал тянуть кота за хвост и практически сразу после начала заседания судья огласил решение – к Порошенко применяется мера пресечения в виде личного обязательства. Никакого задержания, никакого ареста, ни даже домашнего ареста. Просто обязательство Петра Порошенко, что он будет являться на все следственные действия по первому требованию следствия.

Личное обязательство по отношению к подозреваемому в государственной измене? По статье, предполагающей лишение свободы на срок до 15 лет. Да здравствует украинский суд, самый гуманный суд в мире. Зеленский потерпел сокрушительное поражение. Все его потуги и дальше изображать из себя сильного лидера нации, президента государства отныне будут восприниматься исключительно с издевательским смехом.

Владимиру Зеленскому впору бежать из Киева. Куда-нибудь срочно на какой-либо международный форум или с визитом. Но тут у него в гостях Блинкен Фото: REUTERS

Сыграл ли тут какую-то роль Блинкен или нет – это уже неважно. Хотя к моменту вынесения решения суда, Блинкен с Зеленским вроде бы еще не встретились. Хотя, одного присутствия Госсекретаря США в Киеве могла быть достаточно для того, чтобы украинское правосудие стало максимально гуманным. В отличие, кстати говоря, от другого подозреваемого по этому же делу Виктора Медведчука, который действовал по поручению Порошенко.

Последний вместе с присутствующими в зале своими сторонниками встретил решение суда пением гимна Украины. А объявление о решении суда на площади перед судом было встречено ликованием и криками: "Перемога!" Присутствовавший тут Турчинов уже объявил, что собравшиеся дождутся выхода Порошенко и пойдут на Банковую к резиденции президента Украины.

Владимиру Зеленскому впору бежать из Киева. Куда-нибудь срочно на какой-либо международный форум или с визитом. Но тут у него в гостях Блинкен. А его просто так не бросишь и больным не скажешься.

Все только начинается. На очереди следующая часть украинского политического шоу. И теперь только от Порошенко зависит, когда она начнется и по какому пути пойдет дальше.

В киевском воздухе снова появился и начал сгущаться тот непередаваемый "аромат Майдана", который производили горящие автопокрышки. И эта форма "революции гидности" станет явью, если суд признает Порошенко виновным и приговорит его к реальному наказанию. Ведь "пидозра" с Порошенко не снята, и он, хоть и с разгромным счетом, выиграл у Зеленского только первый раунд. А выиграть остальные у Зеленского будет труднее, чем у нерешительного Януковича.