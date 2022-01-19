Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире19 января 2022 11:17

Стычка между полицией и сторонниками Порошенко произошла у здания суда в Киеве

Правоохранители применили слезоточивый газ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Стычка между полицией и сторонниками Порошенко произошла у здания суда в Киеве

Стычка между полицией и сторонниками Порошенко произошла у здания суда в Киеве

Фото: REUTERS

Полиция Киева применила слезоточивый газ против сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко, которые собрались у здания Печерского районного суда, где ожидается оглашение решения по делу политику.

Ранее около здания суда сторонники экс-президента Украины попытались организовать места обогрева и печки, но правоохранительные органы попросила убрать эти конструкции, после чего произошла толкотня. Позже столкновения возобновились, а полиция установила кордон и попыталась оттеснить протестующих.

Как передает РИА Новости, после применения полицией газа несколько человек ушли с митинга. У сторонников Порошенко забрали бочки, в которых они хотели жечь костер.

Напомним, 17 января Порошенко прибыл на Украину для рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене. Как писал сайт kp.ru, суд о мере пресечения перенесли на 19 января.