Союзное государство проверяет силы реагирования на решимость

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Первые подразделения войск Вооруженных Сил России, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Республику Беларусь. Подразделения Восточного военного округа со штатной техникой и вооружением совершили марши своим ходом и железнодорожным транспортом. Они сосредоточены полигонах, где приступили к подготовке выполнения учебных задач.

- Проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь. В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства, - пояснили в Минобороны России.

Как ранее заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин силы реагирования Союзного государства будут подготовлены к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению "внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях".

- В ходе совместных учений военнослужащие проверят готовность и способности дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, включая совместный учебно-боевой центр ПВО, выполнить тактические задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии, - отметил Фомин.

По словам замминистра в рамках боевого слаживания в Беларуси будут задействованы полигоны "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи". На отдельных участках местности "будут отработаны вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, отработаны задачи отражения внешней агрессии и антитеррор".

- Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства, - подчеркнул Фомин.