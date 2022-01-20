Как построить карьеру в Америке с нуля

Профессиональный путь Лидии – это отражение ее сильного характера, деловой хватки, железной воли и беспрецедентной смелости. Фото: Сергей Фёдоров

Калининградка Лидия Харько, в 2015 году начавшая свой карьерный путь в качестве владельца небольшой консалтинговой компании во Флориде, сегодня является успешным финансистом с сертификацией в трех университетах Лиги Плюща, а также акционером крупной американской корпорации и примером человека, сделавшего блестящую карьеру в сфере грузоперевозок.

Когда наша героиня открывала свою первую компанию, фокус ее интереса приходился на логистику в целом. Имея за плечами солидный опыт в организации масштабных международных транспортных проектов и проработав более 5 лет в крупной норвежской судоходной компании, Лидия хорошо разбиралась в том, как устроена мировая логистическая сеть. Однако чем больше она погружалась в изучение местного логистического устройства, тем больше этот фокус смещался в сторону автомобильных грузоперевозок. И этому есть логичное объяснение. Каждый, кто впервые попадает в США, отмечает интересное отличие местной транспортной инфраструктуры от российской или, скажем, европейской: вся жизнь в США заточена под автомобили. Пока Россия и Европа «разгружают» города от автомобильного транспорта, Америка продолжает идти намеченным курсом. Именно благодаря развитой системе автомобильных, а не, скажем, железных, дорог Америка стала такой, какой мы знаем ее сегодня: процветающие города и предместья даже в самых отдаленных уголках страны с обилием магазинов, ресторанов, кинотеатров. Без автомобилей невозможна торговля. А там, где торговля, там и деньги, и – что немаловажно – поддержка государства. Грузоперевозки автомобильным транспортом – это главная артерия, питающая крупнейшую экономику мира.

Изучив нюансы этой перспективной, но крайне турбулентной индустрии, Лидия вышла на местную компанию «Star Transportation», которая только-только начала делать первые шаги на рынке и нуждалась в опытном бухгалтере со знанием отраслевого законодательства. Лидия, владея основами международного бухгалтерского дела и имея необходимые знания в сфере логистики благодаря участию в таких громких проектах, как «Baltic Gateway Plus», связалась с руководством компании и, убедив работодателя в своей профессиональной компетенции, получила «добро» на работу. Лидия очень быстро освоилась на новом месте и сразу выявила «узкие места» в деятельности компании, которые существенно тормозили ее развитие.

По наставлению Лидии руководство «Star Transportation» внесло существенные изменения в работу компании, что позволило всего за пару лет вывести бизнес на совершенно иной уровень. Вкладывая большую часть средств в обновление и расширение грузового парка, «Star Transportation» очень скоро ощутила на себе положительное влияние предпринятых шагов.

Однако не только грамотное планирование помогало Лидии укреплять финансовое положение компании. Умение вести переговоры, говорить с крупными банкирами и руководителями местных посреднических фирм на понятном им языке – это, пожалуй, главный инструмент для ведения успешного бизнеса. Еще в бытность своей работы в должности исполнительного директора в норвежской компании, Лидия усвоила одну истину: «Даже самый блестяще составленный бизнес-план блекнет на фоне неубедительных доводов и шатких аргументов». «Риторике не учат в университете, и это большое упущение», - говорит Лидия.

Благодаря сильным коммуникативным навыкам и убедительной финансовой отчетности Лидия в последующие годы «выбила» крупные кредитные займы на 7 – 9 млн долларов у ведущих банков страны – Chase, Bank of America и JP Morgan.

За три года работы профессиональный функционал Лидии вышел далеко за пределы должностных обязанностей главбуха. Выступая стратегом, переговорщиком и главным советником, она единогласным решением перешла в новую должность финансового директора. Укрепив позиции в компании, Лидия взяла курс на дальнейшее расширение бизнеса. Она видела, что большая часть финансовых и временных затрат приходилась на обслуживание парка. Придерживаясь принципа «время – деньги», Лидия приняла активное участие в создании нового бизнес-ответвления. Так появилась другая структура группы «Star» – «Truck Service», которая предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию ТС. За короткое время фирма стала официальным дилером известной американской компании прицепов «Wabash», что несомненно является признанием заслуг компании на местном уровне, и за уходящий 2021 год принесла в копилку «Star Transportation» дополнительный доход в размере 1,5 млн долларов.

«Star Transportation» не только вкладывала часть прибыли в обновление и дооснащение своего транспортного парка, но и адаптировала грузовые автомобили под нужды клиентов. Яркий тому пример – известный концерн «Volvo», который производил грузовики по спецификация «Star Transportation».

Бизнес успешно развивался, и, казалось, ничто не предвещало беды, пока не нагрянул «ковид-19». Что и говорить, 2020 год обрушился мощным разрушительным ураганом на подавляющее большинство индустрий в мире. Не обошла стороной эта участь и отрасль грузовых перевозок. Многие мастодонты рынка оказались на грани разорения, а кто-то навсегда выбыл из обоймы. Видя, как одна за другой разоряются компании, Лидия не была готова потерять то, что строилось годами. Отказавшись от единовременной государственной выплаты пострадавшим бизнесам, финансовый директор «Star Transportation» пошел более сложным, но верным путем, - в банк. Договорившись с банкирами о переносе платежей и заручившись дальнейшей кредитной линией, Лидия в буквальном смысле спасла компанию от банкротства. Грамотно распорядившись полученными средствами, «Star Transportation» не только выжила, но и вышла в конце года с положительным балансом.

Это был момент истины. Лидия получила долю в компании и стала ее полноправным акционером. Уже на равных разговаривая с владельцем компании, она настояла на изменении географии грузоперевозок в сторону западного направления. Расчет сработал, и пошла прибыль. Цена решения – дополнительные 12 миллионов долларов за год.

Во многом благодаря не только профессиональным, но и личностным качествам, Лидия заручилась доверием и уважением со стороны руководящего состава крупных финансовых институтов и ведущих компаний-производителей. Услугам «Star Transportation» доверяют такие крупные на местном рынке игроки, как Keeptruckin, Pedigree Technologies LLC, Aperia Technologies, PCS и DAT Solutions. Одни только соглашение на покупку оборудования с Ryder, Mercedes Benz, Bank of America, Volvo Financial Services и BMO Harris Bank принесли в копилку компании свыше 30 млн долларов.

Однако грузоперевозки – не единственная сфера, привлекающая акционера. В 2020 году заработала компания «Star Constellation», задача которой – инвестирование в рынок коммерческой недвижимости, в частности организацию «трак стопов», или другими словами – стоянок для грузовиков, на которых ежедневно останавливаются сотни водителей, чтобы отдохнуть и перекусить. Это направление открывает совершенно иные горизонты для корпорации «Star» и выгодно выделяет ее на фоне остальных грузоперевозчиков. Лидия смогла добиться подписания с банками стратегически важных документов, так называемых «Писем о намерении», которые гарантировали получение компанией свыше 10 млн долларов США на развитие бизнеса. Не будь у финансового руля опытного стратега, эти ресурсы так и могли остаться несбыточным планом.

Вся эта триада «грузоперевозки – сервис/обслуживание – трак стопы» - это залог дальнейшего стабильного развития компании, и Лидия как опытный финансовый директор приложила немало усилий, чтобы обеспечить их финансовое благополучие. Даже в кризисный период все направления давали положительную прибыль. Так, на конец 2021 года «Star Transportation» вышла с прибылью 45 млн долларов США; Star Truck Service, отвечающая за сервис и обслуживание, с 1,5 млн; «Star Constellation» с прибылью в 3 млн долларов.

«Нельзя останавливаться на достигнутом» – совет, который Лидия еще студенткой 4 курса получила от опытных бизнесменов, когда в составе российской делегации помогала в подготовке и организации международного проекта.

Но даже не это самое главное. Предпринимателей часто подводят эмоции и страх перед принятием важных и порой судьбоносных решений, от которых зависит судьба бизнеса. Что бы ни происходило в экономике страны и мира, Лидия знает, что главный враг бизнесу – не кризис, а неадекватная на него реакция. Чем меньше эмоций, тем больше шансов реанимировать и сохранить дело в условиях экономических спадов и пессимистичных перспектив. Это очень хорошо показал и 2020 год с его ограничительными правительственными мерами, и постковидный период с искалеченными экономиками по всему миру. В 2020 году «Star Transportation», в отличие от своих конкурентов, благодаря профессиональным и лидерским навыкам Лидии сумела выйти в плюс со своими 39,1 млн долларов США. Несмотря на все сложности, связанные с резким подорожанием топлива, растущей инфляцией и «складским» кризисом, «Star Transportation» благодаря ее финансовому лидеру и по сей день остается успешной и активно развивающейся компанией с многомиллионной годовой выручкой.

Профессиональный путь Лидии – это отражение ее сильного характера, деловой хватки, железной воли и беспрецедентной смелости. Руководствуясь здравым смыслом, а не эмоциями, она всего за 6 лет смогла добиться успеха в чужой стране, не имея ни нужных бизнес-связей, ни крупного стартового капитала. «Лучшая инвестиция – это инвестиция в свое образование», - говорит Лидия.