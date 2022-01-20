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В мире19 января 2022 23:23

Президент США провел пресс-конференцию по итогам первого года своего пребывания в Белом доме

Байден, в отличие от своих предшественников, редко общается с прессой
Алексей ОСИПОВ
Алексей ОСИПОВ
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46-ой президент США Джо Байден официально вступил в должность ровно год назад

46-ой президент США Джо Байден официально вступил в должность ровно год назад

Фото: REUTERS

Прошел год с момента, когда 46-ой президент США Джо Байден официально вступил в должность.

Он не так часто, как его предшественники, общается с прессой: сегодняшняя пресс-конференция стала девятой по счету, причем большинство из небольшого количества подобных мероприятий были у Байдена совместными выходами к журналистам после его встреч с иностранными коллегами.

Спектр поднятых журналистами проблем касался как внутренней, так и внешней политики официального Вашингтона.

Президент пообещал, что новых локдаунов в США не будет, а путанные рекомендации федерального правительства, касающиеся вакцинации, ношения масок, открытия школ и пр. – это издержки работы ученых и вирусологов, продолжающих изучать COVID-19.

По словам Байдена, главным виновниками всех бед в Америке является Республиканская партия. «Я не представлял, что они будут настолько тормозить усилия, - посетовал президент, вопросив – Подумайте, зачем нужны республиканцы?».

По мнению задававших вопросы журналистов, на карте мира сейчас для Америки нет ничего важнее Украины. Они забросали Байдена вопросами о предполагаемой «российской агрессии». Лишь малую часть представителей прессы интересовало положение дел в других частях света, да и в самих Соединенных Штатах.

По мнению задававших вопросы журналистов, на карте мира сейчас для Америки нет ничего важнее Украины

По мнению задававших вопросы журналистов, на карте мира сейчас для Америки нет ничего важнее Украины

Фото: REUTERS

Президент сказал, что США и другие страны НАТО едины в своей позиции по отношению к Украине, но принимать ее в альянс в обозримом будущем не будут, так как Киеву много «работы предстоит сделать в сфере демократии». Для чего Штатам заботиться о далекой от демократии Украине, и какими способами Вашингтон и его союзники помогут превращению Незалежней в оплот демократии, Байден не пояснил. Пока лишь в его планах – симметричный ответ хакерам, если вдруг они будут совершать кибератаки против Украины, и отказ от сокращения военного присутствия в Европе.

Как и положено, без словесных угроз не обошлось: Байден пообещал устроить катастрофу для России, если российские войска вторгнутся на украинскую землю. Под катастрофой президент США подразумевает санкции, которые глава российского государства «никогда не видел». И заявил, что в рамках таких санкций российские банки «не смогут осуществлять операции с долларами».

Закончив с угрозами, Байден сменил тон на миротворческий, выразив уверенность, что Россия и НАТО в результате переговоров могут «прийти к чему-то», например, по вопросу о неразмещении на Украине стратегического оружия. И вообще, как уверен Байден, Россия «не хочет полномасштабной войны». Касаясь вероятности новой американо-российской встречи в верхах, глава Белого дома считает, «что такая возможность существует».

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