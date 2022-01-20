Президент США провел пресс-конференцию по итогам первого года своего пребывания в Белом доме

46-ой президент США Джо Байден официально вступил в должность ровно год назад Фото: REUTERS

Прошел год с момента, когда 46-ой президент США Джо Байден официально вступил в должность.

Он не так часто, как его предшественники, общается с прессой: сегодняшняя пресс-конференция стала девятой по счету, причем большинство из небольшого количества подобных мероприятий были у Байдена совместными выходами к журналистам после его встреч с иностранными коллегами.

Спектр поднятых журналистами проблем касался как внутренней, так и внешней политики официального Вашингтона.

Президент пообещал, что новых локдаунов в США не будет, а путанные рекомендации федерального правительства, касающиеся вакцинации, ношения масок, открытия школ и пр. – это издержки работы ученых и вирусологов, продолжающих изучать COVID-19.

По словам Байдена, главным виновниками всех бед в Америке является Республиканская партия. «Я не представлял, что они будут настолько тормозить усилия, - посетовал президент, вопросив – Подумайте, зачем нужны республиканцы?».

По мнению задававших вопросы журналистов, на карте мира сейчас для Америки нет ничего важнее Украины. Они забросали Байдена вопросами о предполагаемой «российской агрессии». Лишь малую часть представителей прессы интересовало положение дел в других частях света, да и в самих Соединенных Штатах.

По мнению задававших вопросы журналистов, на карте мира сейчас для Америки нет ничего важнее Украины Фото: REUTERS

Президент сказал, что США и другие страны НАТО едины в своей позиции по отношению к Украине, но принимать ее в альянс в обозримом будущем не будут, так как Киеву много «работы предстоит сделать в сфере демократии». Для чего Штатам заботиться о далекой от демократии Украине, и какими способами Вашингтон и его союзники помогут превращению Незалежней в оплот демократии, Байден не пояснил. Пока лишь в его планах – симметричный ответ хакерам, если вдруг они будут совершать кибератаки против Украины, и отказ от сокращения военного присутствия в Европе.

Как и положено, без словесных угроз не обошлось: Байден пообещал устроить катастрофу для России, если российские войска вторгнутся на украинскую землю. Под катастрофой президент США подразумевает санкции, которые глава российского государства «никогда не видел». И заявил, что в рамках таких санкций российские банки «не смогут осуществлять операции с долларами».

Закончив с угрозами, Байден сменил тон на миротворческий, выразив уверенность, что Россия и НАТО в результате переговоров могут «прийти к чему-то», например, по вопросу о неразмещении на Украине стратегического оружия. И вообще, как уверен Байден, Россия «не хочет полномасштабной войны». Касаясь вероятности новой американо-российской встречи в верхах, глава Белого дома считает, «что такая возможность существует».