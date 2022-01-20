Байден пригрозил России «ранее невиданными» санкциями в случае эскалации вокруг Украины

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидают санкции, которых ранее наша страна «никогда не видела». По его словам, если Москва «совершит этот шаг», будут введены такие жесткие ограничения, что это станет для России «катастрофой».

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», - заявил американский лидер, выступая в Белом доме на пресс-конференции, посвященной первой годовщине со дня его вступления в должность главы государства.

Он добавил, что в случае «вторжения» Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями». В частности, по его словам, российские банки «не смогут осуществлять операции с долларами».

При этом Байден отметил, что, по его мнению, руководство России «все еще не хочет какой-либо полноценной войны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дальнейшая «агрессия» России против Украины будет иметь для нее «калечащие» последствия.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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