Россия слезает с «нефтяной иглы»? Доходы от несырьевого экспорта бьют рекорды

Добыча нефти в Ханты-Мансийском АО. Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Россию все время обзывают страной-бензоколонкой, да и сами мы постоянно сетуем, что живем в основном, только за счет продажи нефти, газа и полезных ископаемых. А где же наукоемкие технологии, где шедевры инженерной мысли, за которые иностранцы готовы выкладывать свои кровные баксы и тугрики, спрашиваем мы у начальства и у себя лично.

И вот, пожалуйста - по итогам 2021 г. наш несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 36% и превысил $191 млрд. То есть рост составил примерно 50 млрд долларов. Такие данные приводит Российский экспортный центр (РЭЦ), отмечая, что это на $6 млрд выше, чем планировалось.

Результат минувшего года «стал новым историческим максимумом», отмечает РЭЦ. А по данным Росстата, в предыдущем, 2020 году, продукция ТЭКа впервые за многие годы составила меньше половины общего объема экспорта (49,6%). Как будет по итогам 2021 г., итоги еще не подсчитаны, но по результатам первого полугодия отмечается тенденция к еще большему снижению доли энергетического сырья. По итогам года экспорт нефти и газа может составить порядка 160 млрд долл. Среди полезных ископаемых лидируют алмазы — их Россия продала на 8,6 млрд долларов (данные за 2020 г.). Ну и если говорить об экспорте, то как не вспомнить вооружение — по данным с июня 2020 по июль 2021 мы продали его на 48,6 млрд долл.

Так что, можно забыть про «нефтяную иглу» и прочие дары природы? Увы, некоторые экономисты относятся к высоким показателям несырьевого экспорта со скепсисом.

- А что они считают несырьевыми товарами? - говорит зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин. - Металл формально это конечно не сырье, не руда. Но все-таки это еще не изделия из металла. То же самое — древесина. Или выловленная рыба. Или, например, зерно. Вот если бы мы были лидерами по экспорту муки, а не зерна, можно было говорить о результатах. А пока что высокие показатели в отчетах в значительной степени обеспечены тем, какие товары решили относить к несырьевым, а также ростом мировых цен — на зерно, металл, удобрения…

ТОП-10 ТОВАРОВ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА

Наименование и объем, млрд $

Черная металлургия - 26,3

Цветная металлургия - 15,2

Зерно - 10,8

Удобрения - 10,7

Фанера и другая продукция деревообработки - 9,9

Драгоценные металлы и камни - 9

Химические вещества - 8,7

Программное обеспечение - 8,6*

Энергосиловое и электрооборудование - 6,4

Рыба и морепродукты - 6,3

Источник: Российский экспортный центр, январь-ноябрь 2021

* По данным РУССОФТ, 2020 г.