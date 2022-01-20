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Экономика20 января 2022 8:00

Россия нарастила несырьевой неэнергетический экспорт в 2021 году на 36%

Его объем превысил 191 млрд долларов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Фото Василия Вострухина

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина. Фото Василия Вострухина

Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в 2021 году увеличился на 36%, достигнув рекордного 191 миллиарда долларов, заявила журналистам глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"По итогам января-ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 миллиарда долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом", - уточнила Никишина.

По ее словам, рост отмечается практически во всех сегментах. Наибольшего прогресса удалось достигнуть в экспорте продукции деревообработки, пластмасс, удобрений, химических веществ, черных и цветных металлов, а также энергооборудования.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2021 года составит, предварительно, 4,4-4,5%.

Как отметил Решетников, ведомство сохраняет оценку роста ВВП России по итогам 2022 года на уровне 3%. При этом 0,8% должно принести завершение действия сделки ОПЕК+, добавил министр.