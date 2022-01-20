В Духовном управлении мусульман России отреагировали на полуобнаженную фотосессию на фоне мечети

Молитва у здания Московской Соборной мечети на Проспекте мира во время праздника Курбан-байрам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Духовном управлении мусульман России отреагировали на скандальную фотосессию, которую группа блогерш устроила на фоне Соборной мечети в Москве. Напомним, ранее в соцсетях появились кадры, как некая полуголая девушка то ли в балаклаве, то ли в никабе, позирует у мечети. Она в шубке, которую распахивает перед фотографом (это тоже девушка) - а под ней лифчик, трусики и чулки.

- Знаете, мы во времена, когда свою акцию в Храме Христа Спасителя провели «Пуси Райот», инструктировали охрану мечетей, что если что-то подобное случится, они должны оградить акционистов от верующих, - рассказала kp.ru пресс-секретарь председателя Духовного управления мусульман РФ Гульнур Газиева. - Если такие люди приходят с вызовом в религиозные места, о чем они думают? На мой взгляд, это недолюбленные с детства люди, которые ищут любой способ обратить на себя внимание. Нам их жалко! Пусть родители обратят на них внимание.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, первоначально появилась информация, что девушкой в нижнем белье является москвичка Мария Катанова, ведущая в интернете курсы SMM (так называют маркетинг в интернете). Однако девушка на своей страничке в соцсетях заявила, якобы просто снимала все действо со стороны. Мол, проезжала мимо и была шокирована. А потом решила «создать гайд» (руководство) для блогеров, как не надо делать, чтобы продвигать свои странички.

«Девушке я сказала свое мнение - это недопустимо. И что она не получит желаемую популярность, более того, может поплатиться за это», - сообщила Катанова.

Впрочем, журналисты обнаружили запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела, как после съемки Катанова идет с моделью и фотографом, садится в одну машину и уезжает. Предположительно, они были знакомы и до этого.

Позже Катанова выложила еще одно сообщение:

«Приношу свои искренние извинения тем, кто видел ролик в интернете. Я не имела цели задеть чувства верующих. Целью было как раз наоборот предотвратить волну хайпа».

После фотосессии возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих». По ней можно получить до 1 года колонии.

Напомним, в конце прошлого года в Москве по той же статье осудили парочку, которая устроила скандальную фотосессию на фоне Собора Василия Блаженного. Таджикский блогер Руслан Бобиев и его подружка Анастасия Чистова устроили «перфоманс»: парень стоит спиной к храму, перед ним на коленях девушка в куртке с надписью полиция. Бобиева и Чистова получили по 10 месяцев колонии.