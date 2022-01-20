Московская пиарщица устроила скандальную фотосессию в белье и никабе на фоне Соборной мечети

Личность «фотомодели» уже удалось установить

В соцсетях появилось скандальное видео. Случайная прохожая сняла на видео, как некая девушка позирует фотографу на фоне московской Соборной мечети. Да ладно бы просто позировала, девушка при этом была в никабе и... нижнем белье. Трусики и лифчик она демонстрировала фотографу, распахнув пальто.

Личность «фотомодели» уже удалось установить. Москвичка Мария Катанова называет себя в соцсетях «мамой SMM» - у нее есть курс, где она учит желающих правильно продвигать в интернете товары и услуги.

В соцсетях, естественно, после такой фотосессии - пожар. Катанова на своей страничке в Instagram пока очень коротко прокомментировать инцидент: «Это недоразумение. Съемка была не с целью осквернить права верующих». Женщина обещает в ближайшее время опубликовать более развернутый ответ.

Напомним, в конце прошлого года в Москве осудили парочку, которая устроила скандальную фотосессию на фоне Собора Василия Блаженного. Таджикский блогер Руслан Бобиев и его подружка Анастасия Чистова устроили «перфоманс»: парень стоит спиной к храму, перед ним на коленях стоит девушка в куртке с надписью полиция. На Бобиева и Чистову завели уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих». Оба получили по 10 месяцев колонии. (Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы сроком на год).

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