США ввели санкции против четверых граждан Украины

Один из фигурантов санкционных списков, бывший замглавы СНБО Украины Владимир Сивкович. Фото: YouTube

Америка, похоже, как тот ковбой из анекдота, который уже не может жить без сигары, в общем, сами понимаете, где, уже не может существовать в течение даже недолгого срока без санкций. Иначе теряется смысл жизни страны. Сенат отказался принимать закон о новых санкциях против России, но не успели еще просохнуть чернила на итоговом протоколе голосования по этому поводу, как Минфин США ввел новые санкции. На этот раз против граждан Украины. Причем, исключительно против тех, кто является оппозицией ныне действующей украинской власти.

Под санкции Минфина США попали два действующих и один бывший депутаты Верховной Рады и бывший замглавы СНБО Украины экс-вице премьер во времена Януковича Владимир Сивкович. Он, кстати говоря, уже давно живет в России. Его американцы обвиняют в том, что он в 2020 году "координировал свои действия с российскими спецслужбами для продвижения дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США 2020 года", а в следующем 2021-м "работал с сетью агентов российской разведки над проведением операций влияния, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод поддерживаемых Россией сил на Донбассе". Очень оригинальное обвинение насчет обмена Крыма на Донбасс, если учесть, что эта тема всплывала только в больных головах украинских политологов и прочих фантазеров.

Бывший депутат ВРУ от Партии регионов Владимир Олейник тоже находится в России, куда переехал еще в 2014-м, и он, по мнению Минфина США, в прошлом году "работал по указанию ФСБ по сбору информации об украинской критической инфраструктуре". Наверное, на удаленке, из России, вычитывая между строк в украинских СМИ секретные рецепты приготовления борща и вареников. И, вообще, он "разделяет антизападные настроения России". А это, как вы понимаете, настолько серьезное преступление, что даже государственная измена рядом с ней меркнет. Особенно, если вспомнить, какую меру пресечения вчера выбрал украинский судья для подозреваемого в таком преступлении экс-президента Петра Порошенко. Кстати, тот самый судья, что вынес вчера такое самое гуманное в мире решение, сегодня, как оказалось, внезапно ушел в отпуск. Наверное, средства ему теперь уже позволяют отдыхать на Сейшелах или на Мальдивах. Где там модно отдыхать сейчас украинской элите? Вот Петр Порошенко арендовал виллу на Мальдивах, а супруга Зеленского буквально вчера или позавчера вернулась с Сейшел.

Третий опасный для США человек – это народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак. Очень опасен. Настолько, что санкции в отношении него ранее были введены СНБО Украины. и против него, и против заблокированных по решению украинского СНБО принадлежащих ему телеканалов 112, Зик, NewsOne. Козак, как посчитали американцы, "поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского". Но с этим в США еще могли бы смириться, а вот другая вина Козака потянет потяжелее – он "ретранслировал ложные утверждения Деркача о политических кандидатах в США" и распространял "ложные повествования о выборах в США", которые тоже поддержал Андрей Деркач. Помните известный скандал о "пленках Деркача" – тайных разговорах Порошенко в бытность его президентом? Так вот, месть – это блюдо, которое подают холодным. И американская месть уже достаточно остыла. Кстати, санкции против Сивковича – это тоже месть за Деркача. Злопамятные, однако, эти американцы.

Еще один депутат от ОПЗЖ Олег Волошин попал под каток американских санкций за то, что он "работал с российскими лицами, чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России" и общался с гражданами РФ, также находящимися под санкциями США.

В общем, все "грехи", в которых обвиняют этих граждан Украины, заключаются в том, что им несимпатична нынешняя Украина, в отличие от сегодняшней России. Да и то, это лишь предположения Минфина, которому хоть и подчиняется Секретная служба США, но чьи аргументы в последние годы не выходят за пределы "хайли-лайкли".

И, безусловно, во всем этом виноват Путин. Очень похоже, что украинцы смогли заразить таким видением мировых проблем и американских чиновников и политиков. Ведь сказал же на полном серьезе экс-министр иностранных дел Украины Павло Климкин в интервью "Немецкой волне": "Путин использует беспорядок и бардак на Украине для дестабилизации".

Вопрос о наведении порядка в собственной стране, чтобы Путин не пользовался "бардаком и беспорядком" просто не встает. Проще ввести санкции уже в отношении самого Путина. Что, кстати, содержится в новых предложениях о санкциях США против России за авторством конгрессмена-республиканца Джима Бэнкса.

Кстати, и вину никакую не надо искать для санкций против Путина. Климкин уже подсказал – "за бардак на Украине".