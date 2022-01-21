«Комсомольская правда» помогла собрать 9 млн рублей для мальчика с особенной ножкой

Наши подписчики в соцсетях перечислили маме Гордея 79 199 рублей. Фото: Личный архив

«Комсомольская правда» помогла свершиться чуду! В преддверии Нового года на страницах «КП» в социальных сетях мы опубликовали видео о маленьком Гордее Чернецове из Пензы - обычном малыше с особенной ножкой. Правая нога этого малыша не растет вместе с ним, в ней не хватает косточек, и уже сейчас она короче левой на 15 сантиметров. Но помочь Гордею можно. Для этого малышу требуется пройти лечение в Варшавской клинике за 9 190 090 рублей. Таких денег у мамы Гордея не было, поэтому она и обратилась за помощью.

Многих наших зрителей тронула эта история. Неравнодушные люди откликнулись и сделали пожертвования. Наши подписчики в соцсетях перечислили маме Гордея 79 199 рублей. Это почти 1% от общей суммы. И мы хотим от всего сердца поблагодарить всех тех, кто помог мальчику - даже небольшой суммой, ведь в данном случае важен каждый рубль!

Таким образом «Комсомолка» поддержала благотворительную акцию «Секретный Санта», запущенную фондом «География добра». В ходе этой акции любой желающий мог стать Сантой для трехлетнего Гордея. И таких желающих оказалось немало - более 300 человек. Участие в доброй акции приняли и российские звезды: в своих соцсетях историю маленького Гордея рассказали телеведущий Тимур Соловьев, модель Оксана Воеводина, теле- и радиоведущая Светлана Зейналова.

В результате общими усилиями нам удалось собрать для Гордея 9 190 090 рублей.

Этому славному мальчику еще предстоит преодолеть немало испытаний и трудностей, но он твердо верит, что однажды сможет станцевать у новогодней елки на своих здоровых ножках.