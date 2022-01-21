Что изменится в отношениях Москвы и Нур-Султана после январского бунта

Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Казахстана на встрече с ведущими предпринимателями своей страны затронул самые горячие темы в развитии государства. В частности, главной причиной январских протестов Касым-Жомарт Токаев назвал слишком большой уровень расслоения в казахстанском обществе. Лидер республики также предложил крупному национальному бизнесу перестать снимать сливки с сырьевой экономики. И, наконец, начать развивать инфраструктуру и реальное производство внутри страны. А также указал на возможный вектор по формированию технической элиты. Он заключается в следующем: надо обучать самых талантливых и динамичных юных граждан Казахстана в ведущих вузах Российской Федерации.

Сайт kp.ru попросил прокомментировать заявления президента Токаева заместителя института стран СНГ Владимира Жарихина.

РАССЛОЕНИЕ - ПРИЧИНА БУНТА?

- Владимир Леонидович, заявление о том, что главной причиной беспорядков в начале года стало расслоение в обществе — не типично для руководителя центральноазиатской республики, где о подобном не принято говорить?

- Для того, чтобы местные элиты «догадались» наконец-то, что народ оказался на грани терпения — нужен был окрик сверху - ну или вот такие серьезные волнения, увы, сопряженные с жертвами.

- Сложно поверить, что местные миллионеры не догадывались о том, что кризис уже на пороге и вот-вот начнут стрелять?

- Они, конечно, в большинстве своем догадывались о растущем напряжении в обществе. Но при том многие, предполагаю, думали так: ну народ вроде бы терпит — вот и хорошо, вот и ладно.

- А когда бунт случился — все богачи враз «прозрели»?

- Расслоение в обществе на «принцев и нищих» - это был запал для всех этих событий. И подогрело ситуацию то, что в 2019-м состоялась, скажем так, «неаккуратная» передача власти от одного президента другому. Которая сопровождалась тем, чем не должна была бы сопровождаться.

ПЕРЕДАТЬ ВЛАСТЬ С УМОМ

- А что, на постсоветском пространстве есть примеры достаточно «аккуратной» передачи?

- Ну вот можно Бориса Николаевича Ельцина взять как положительный пример. Именно в этом смысле.

- Но все окружение Ельцина говорило, что он обожал власть и не готов был от нее отказаться — как и многие правители в СНГ?

- Ельцин был человеком, который понимал истинную природу власти. У него был богатый опыт осуществления власти в системе координат коммунистов — как правящей партии в СССР. А потом - в системе координат демократов. Борис Николаевич успел узнать цену принципу «Уходя — уходи». И он понимал, из чего складывается «инструкция для президентов». И как надо - спокойно и без инцидентов — такой пост оставлять. И как именно его передавать.

- В Казахстане, выходит, не получилось «спокойно»? Опыт большого соседа, да и других «коллег по СНГ» - не получилось учесть?

- Первый глава республики, Нурсултан Назарбаев, своими собственными руками фактически спровоцировал двоевластие при его уходе с поста президента почти три года назад.

- Что вы имеете ввиду?

- Когда возникает два источника, два центра силы - тогда же возникают и две привязанные к ним большие команды. Сразу. Которые моментально начинают бороться друг с другом. При том не выбирая оружия и методов его применения.

- Вне зависимости от того, в каких отношениях, внешних или внутренних, находятся их вожди?

- Вне зависимости. Прежний лидер республики своими руками устроил этот конфликт. Не зная, может быть, во что это может вылиться.

КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ

- В этой республике, как считается, многие смотрят на Китай и ссылаются на его опыт, в том числе, в плане «передачи власти».

- Ссылки на китайского гуру Дэн Сяо Пина за пределами КНР работают слабовато. В Китае много лет существует одна, доминантная партия. В ее рамках и происходит передача власти. И происходит она совсем не так, как, например, в США. Где действует регулярная ротация двух партий — республиканцев и демократов - и их лидеров. И нет понятия «доминантная партия».

- У наших южных соседей - другая модель. И действует она не так, как за океаном?

- Да, это другая модель. В Центрально-азиатских странах не жизнеспособна навязанная им модель представительной демократии - так называемой "западной". Ну просто не было в Азии ни партий таких, ни условий для их деятельности, ни настолько подготовленных народных масс. И создавалась ширма декоративной демократии— по западным лекалам, но без реального содержания.

- То есть, внешне - была похожа, а внутренне — даже близко не стояла?

- Да. Модель оказалась не жизнеспособна при "игре вдолгую". При реальной смене власти в такого рода государстве.

- Токаев по иному подходит к государственной политике, в том числе, потому, что у него совсем иное, чем у Назарбаева базовое образование?

- Касым-Жомарт закончил тот факультет МГИМО, который готовил людей для тяжелой практической работы в условной «Тьмутаракани». Это тягомотная организационная работа. И потому он понимает — за минувшие годы в Казахстане подготовили тьму адвокатов, экономистов и юристов - но где инженеры? Те, кто промышленность будут поддерживать и двигать вперед? Старая гвардия уходит, а где новая? И потому он хочет направить тысячи своих молодых ребят не только в ведущие технические вузы Москвы и Питера, но и в Томск, Екатеринбург, Новосибирск. Это прямое обращение к своим структурам, которые должны заключать соглашения со структурами России. При том учиться новая техническая элита Казахстана должна за деньги соседнего государства — это не благотворительность.