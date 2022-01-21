Недосягаемая мечта россиянина: купить трешку, не в небоскребе и с парковкой

На каждого россиянина в среднем приходится 24,2 кв. метра жилья. Фото: Мария ЛЕНЦ

На каждого россиянина в среднем приходится 24,2 кв. метра жилья. У 10% семей квартирные обстоятельства совсем стесненные — меньше 10 квадратов на человека. И лишь пятая часть наших граждан (21%) живет примерно в тех же условиях, как среднестатистические восточные европейцы (не говоря уж о западных) — более 30 квадратов на каждого.

Это данные совместного исследования, которое подготовили Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и ДОМ.РФ. На днях его презентовали журналистам.

Цифры эти несколько расходятся с данными Росстата, по которым с обеспеченностью жильем в России все же получше примерно на 10%. Как объяснил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, разница возникла за счет пустующего и выморочного жилого фонда. Например, домов в заброшенных деревнях. В исследовании такие развалившиеся избушки и пустующие квартиры в некоторых северных поселках, которые из-за оттока населения даже за бесценок продать невозможно, не учитывались.

В целом картина получается такая. Хотя в среднем 3-3,5 млн семей в год улучшают жилищные условия, квартирный вопрос продолжает мучить россиян очень сильно — причем в основном из-за отсутствия финансов. Из 22,7 млн семей, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, только 11,6 млн могут себе это позволить, в том числе за счет ипотеки.

Но и у тех, кто в принципе купить жилье может, желания, как вытекает из исследования, сильно расходятся с действительностью. Опять же — по финансовым причинам.

Вот несколько примеров. Если исходить из того, какое жилье нужно, в стране должно строиться больше всего трешек (см. «Помечтаем»), ведь главная категория «расширяющихся» - семьи с детьми. На деле же — все вовсе наоборот. Количество трешек, как самых дорогих и «неподъемных» для большинства покупателей квартир, в строящихся домах сокращается. А увеличивается — число студий и однушек. Даже в относительно обеспеченной Москве, по свежим данным компании «Метриум», предложение студий за год увеличилось на 46%, однушек — на 17%. А трешек — сократилось на 24%.

Или другой пример. Как следует из «хотелок» наших граждан, большинство мечтает вместе с квартирой получить и место для машины на крытой или подземной парковке. Вроде бы разумно. Но, как тут же на презентации исследования объяснили эксперты, подземная парковка сразу резко увеличивает стоимость многоэтажки. Поэтому в реальности это — для достаточно дорогих жилых комплексов, а не для «среднестатистического россиянина».

В целом выводы напрашиваются такие: с жилищным вопросом надо что-то делать, иначе все стремления властей улучшить в стране демографию выльются примерно в то же, что и мечты семьи с двумя детьми купить трешку, когда реально доходы позволяют взять ипотеку только на студию в 19 кв. метров.

Вот еще несколько цифр:

-у трети семей с детьми или планирующих их рождение и мечтающих о более просторном жилье, нет возможности решить эту проблему (4,6 млн семей)

-каждая вторая молодая семья (55%), которая хотела бы улучшить жилищные условия, не может этого сделать (3,9 млн семей).

-Улучшение демографической ситуации невозможно без решения жилищных проблем. Конечно, это тоже многогранная история. Потому что строительство жилья на какой-то депрессивной территории проблему не решит. Люди как уезжали, как была рождаемость там маленькая — так это все и останется, если одновременно там не создавать условия для жизни, не открывать новых производств, новых точек экономического роста, - заявил на пресс-конференции по результатам исследования руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. - Экономика, жилье и демография — это три кита, которые в одной связке.