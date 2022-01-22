Штраф за опасное вождение — стоит ли спешить?

Удастся ли наказать тех, кто действительно виновен, и не попадут ли под раздачу случайные водители? Фото: Алексей ФОКИН

Недавно на заседании рабочей группы Госдумы обсуждали наказание за опасное вождение и сам термин, который многие считают сложно сформулированным, и из-за этого возникают проволочки с введением штрафа.

В ГИБДД говорят, что менять формулировку не надо, потому что штрафовать за это нарушение сможет только инспектор, что к чему — он разберется на месте, техника пока к этому не готова. Однако в столичном Дептрансе уверяют, что камеры с этим прекрасно справятся.

Так удачна или нет существующая на сегодняшний день формулировка и насколько следует спешить с введением штрафа за опасное вождение? Удастся ли наказать тех, кто действительно виновен, и не попадут ли под раздачу случайные водители? Своим мнением поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

— Как ни странно, эта формулировка появилась несколько лет назад в «За рулем», когда над вопросами безопасности работала комиссия, которую возглавлял на тот момент первый зампред правительства Игорь Шувалов. Было широкое общественное обсуждение, и нужна была какая-то относительно емкая формулировка. Мы предложили именно так, но считали, что ее доработают, расшифруют, детализируют, чтобы все-таки было досконально понятно, что такое — опасное вождение. Но комиссия отрапортовала, ее протащили в ПДД, и на этом дело закончилось. И получается странная ситуация – умом мы все понимаем, что такое опасное вождение, но детализировано ни в ПДД, ни в КоАПе, ни где-либо еще это толком не сформулировано. И в этой ситуации нам сейчас предлагается что-то с этим делать и как-то наказывать водителей.

Почему в ГИБДД полагают, что справятся только инспекторы на месте? Именно из-за отсутствия четкости в описании. «Вышивание» между рядами, когда человек едет 160 км/ч, где можно лишь 90 км/ч, лихачество, дрифт на круговом движении — все эти вещи невозможно прописать словами, а глазами-то мы все видим! И предполагается, что будет действовать правило НОНД – нет оснований не доверять инспектору. Если он говорит, что водитель делал что-то такое, что можно квалифицировать как опасное вождение – значит, так оно и есть. При этом уровень специалистов разный, все разное, и понятно, что пределы толкования «опасного вождения» будут самые широкие и меняться в зависимости от степени квалификации сотрудника, от ситуации и географии. Опасное вождение в Москве и Дагестане, скорее всего, будут понимать по-разному. Инспекторов у нас мало и станет еще меньше, так что бороться с опасным вождением будет некому. А самое главное — это никак не изменит ситуацию, потому что как были люди, которые позволяют себе больше, чем остальные, так никуда они не денутся и будут вести себя так же. Ведь есть даже судебные постановления, чтобы прикрыть видеоканалы некоторых блогеров, но даже они до сих пор не выполнены, хотя о них широко писали в прессе. То есть получается, что это если и будет действовать, то совсем не на тех людей, на которых было рассчитано.

Камеры действительно не готовы фиксировать это нарушение. Сейчас их пытаются обучить с помощью искусственного интеллекта, то есть заложить в мозги сотни реальных оцифрованных ситуаций, которые специалисты считают опасным вождением. И учат машину анализировать эти сотни примеров. Чтобы, когда камера запишет нечто подобное, электронный мозг сравнил и выдал вердикт. По идее, решение ИИ должен будет контролировать инспектор, но понятно, что никто этого делать не будет, и все это будет подмахиваться автоматом. Не согласен водитель — иди, спорь, доказывай, что не виноват.

А еще это не будет единый алгоритм, каждый разработчик системы создает свой и будет представлять свою версию комплекса. МВД должно будет принять это устройство на вооружение. А алгоритм станет секретом фирмы, мы его знать не будем.

Случится все это, если все-таки будет принято решение штрафовать в автоматическом режиме. Но для этого нужна масса согласований, утверждений. Наделить этим правом инспектора ГИБДД гораздо проще, но тоже потребует какого-то обучения, потребуются методички, внутренние распоряжения, инструкции, чтобы инспекторы приблизительно одинаково оценивали опасное вождение. И для всего этого всегда будет оставаться широкое поле для низовой коррупции.