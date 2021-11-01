Штраф за опасное вождение 2021 в России: за что будут наказывать

В 2021 году был разработан новый проект Кодекса об административных правонарушениях. Если его примут, за опасное вождение в России будет грозить штраф Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще-то термин «опасное вождение» - не новый. Он появился в Правилах дорожного движения еще пять лет назад, просто раньше за него не штрафовали. Но ситуация может измениться: Минюст разработал новый проект Кодекса об административных правонарушениях. И если его примут, то за опасную манеру езды будут штрафовать на 3000 рублей.

Главный вопрос: что это такое – опасное вождение? Как написано в Правилах дорожного движения, оно «выражается в неоднократном совершении» следующих действий:

- несоблюдение безопасной дистанции или бокового интервала;

- резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП);

- невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;

- перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме поворота, разворота, остановки или объезда препятствия);

- препятствование обгону.

В общем, опасное вождение - понятие довольно субъективное, тут многое остается на усмотрение инспектора.

- В камеры очень сложно заложить алгоритмы, которые смогут определить опасное вождение. А инспектор может записать действия водителя на свой видеорегистратор, остановить его и доказать, что он допустил опасное вождение, - говорит автоэксперт Андрей Ломанов. - В Европе за такое жестко штрафуют. Но кто будет фиксировать подобные нарушения в России? У нас инспекторов на дорогах почти нет, а оставшиеся занимаются тем, что ловят пьяных водителей и оформляют ДТП, когда европротокол не работает. Мне кажется, что на водителях проводят опыты. На них решили опробовать новый закон, и если водители массово побегут опротестовывать штрафы, его отменят или как-то доработают.

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