Сын Леонида Куравлева: У нас с папой хорошие отношения, но ему требовался профессиональный уход

Леонид Куравлев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Леонид Куравлев еще 5 января был доставлен в «Коммунарку» с воспалением легких и подозрением на коронавирус. Тогда же вскрылось, что последние полгода он жил не в своей просторной квартире в центре Москвы, а в пансионате для престарелых.

По словам сотрудников пансионата, на лечение сюда его поместили дети артиста. Куравлев очень горевал по умершей жене. Перестал выходить из дома, почти не вставал с кровати, ни с кем не общался. Дети поняли, что сами не справляются с ситуацией, и попросили помощи у специалистов.

Дочь и сын поместили отца в частный пансионат для пожилых людей «Идиллия». Близкие сами выбрали комнату для него. Фото: Резиденция «Идиллия» Фили

Переживал смерть любимой

Куравлев никогда не слыл ловеласом и дамским угодником. Свою судьбу Леонид встретил еще девятиклассником на городском катке. Они с Ниной поженились в 1960 году и прожили вместе 52 года. Дочь Катя, родившаяся в 1962-м, пыталась пойти по стопам отца - училась в Щукинском училище на актрису. Сыграла в кино несколько ролей, но разочаровалась и ушла. Стала психотерапевтом. Сына Куравлев назвал в честь своего любимого режиссера Василия Шукшина, который первый открыл его талант в кино.

Супруга Нина Васильевна преподавала английский язык в обычной московской школе, некоторое время работала завучем. Она ушла из жизни в 2012 году из-за вовремя не выявленной болезни сердца. Жена актера перенесла на ногах два инфаркта, было упущено драгоценное время. Смерть любимой обернулась для актера сильнейшим потрясением. На надгробном памятнике рядом с именем жены он попросил выбить его имя и фамилию, оставив место для даты смерти.

Леонид встретил свою супругу Нину на городском катке. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Одно время после смерти жены Куравлев проживал с дочерью Екатериной, которая за ним ухаживала. Все деловые вопросы решались через его сына Василия. Когда Сбербанк решил использовать образ Жоржа Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» для своей рекламы, то обращались за разрешением к сыну, он и получил отцовский гонорар.

В последние годы здоровье артиста ухудшалось. Родным становилось все сложнее ухаживать за ним. От сиделки артист категорически отказывался. Понимая, что не справляются, сын и невестка решили определить актера в пансионат под регулярный надзор медиков и психологов. Куравлев согласился.

«В резиденции ему стало лучше»

Выбор родных пал на частный московский пансионат «Идиллия». Недавно сиделка клиники выступила в ток-шоу одного из телеканалов. Женщина рассказала, что актер поступил к ним в плохом состоянии: почти не ходил, был с заросшей бородой, неухоженный. И, с ее слов, «довела» актера до такого состояния родная дочь, от которой он в итоге «отрекся» и не хотел ее видеть.

Дочь артиста Екатерина отключила телефон и не общается с журналистами. Но сын актера Василий Куравлев, когда я ему позвонила, все же прервал молчание.

- Василий Леонидович, правда, что ваш отец поступил в пансионат в плохом состоянии, исхудавший, и до такого состояния его довела дочь?

- Это глупости! Могу сказать, что у нас в семье хорошие, добрые, любящие отношения. Понятно, что папа уже не так себя чувствовал, как нам бы хотелось. Нельзя сказать, что он был неухоженный. Но если бы он был в замечательном и прекрасном состоянии, он бы туда не поступил. Конечно, были проблемы. Мы его и поместили в резиденцию для пожилых для того, чтобы он смог больше находиться под присмотром, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься лечебной физкультурой. Мы беспокоились, что мы не можем ему обеспечить необходимую двигательную активность в домашних условиях.

Фото: Резиденция «Идиллия» Фили

- Он ведь с дочкой жил до переезда в резиденцию для престарелых?

- Да. Но я тоже приезжал к нему достаточно часто, один-два раза в неделю. Но, конечно, сестре было тяжело следить за состоянием папы.

Сын артиста Василий рассказал, что в последние годы Леонид Куравлев находился в сильной депрессии из-за смерти жены. Фото: Личный архив

- Ведь ей самой уже 60 лет…

- Это да. Но она в хорошей форме. Просто в одиночку даже родному человеку со всем этим справиться сложно, - сказал сын Куравлева kp.ru

- В каком настроении он был перед переездом в центр?

- Не в самом лучшем. Мог что-то требовать, высказать какое-то недовольство. Но перепады настроения пожилого человека конфликтами назвать в любом случае нельзя. Депрессивные настроения были… Он не хотел никуда выходить, вел затворнический образ жизни, и с этим ничего нельзя было поделать. Учреждение, куда мы определили папу, называется «резиденция для пожилых людей». Это решение было взвешенное и правильное, принятое совместно с папой. Он понимал, что ему нужен более серьезный уход. И что лучше мы будем приезжать к нему туда, нежели все будет продолжаться в домашней обстановке, которая ему тоже уже надоела. Поэтому в конце августа мы его туда привезли.

- Вы долго его на это настраивали?

- Совсем недолго. Он понял, что это правильно. Настроился и поехал.

- В резиденции для пожилых он нашел себе знакомых, с кем можно пообщаться?

- Все-таки нет. Мы так и полагали, что он вряд ли кого себе найдет. Потому что затворнический образ жизни он вел не один год. Крайне мало общался с друзьями, невозможно было ему дозвониться. И перестроить его было невозможно. И потом, он всегда непросто справлялся с популярностью. Это определенная нагрузка на психику, когда люди тебя узнают, подходят, чего-то хотят от тебя. Но в резиденции ему хватало общения с персоналом. Прежде всего с людьми, которые с ним старались заниматься физкультурой.

- Вы встречали Новый год вместе?

- Мы были у него 31 декабря, поздравляли его. Принесли подарки. Заранее елочку нарядили. И пробыли с ним достаточно долгое время. Непосредственно в момент боя курантов в ноль часов мы были в другом месте, не там. Но прямо перед Новым годом мы были с папой.

- Он все адекватно воспринимал?

- Да. Естественно, общий фон психологического состояния все равно не очень хороший. Но папа был в адекватном виде абсолютно. Он был рад родным, улыбался? - сказал kp.ru Василий Куравлев.

- Он был в норме?

- Ну, мы уже что-то замечали: появился нехороший кашель, было какое-то недомогание. После Нового года поняли, что кашель не прекратился…

Вообще в резиденции Леонид Вячеславович чувствовал себя лучше. Но, к сожалению, в конце декабря и начале января почувствовал себя плохо, пришлось отправить его в больницу.

- Писали, что он глотать не мог?

- В резиденции для пожилых людей он ел сам. Что происходило с ним в «Коммунарке», не знаю точно. И, честно, не хочу комментировать. Это врачебная тайна.

Впрочем, сейчас диагноз Куравлева уже не секрет: артиста госпитализировали в «Коммунарку» из дома престарелых с пневмонией. Врачи выявили у артиста сопутствующие серьезные заболевания, связанные с нарушением кровообращения и поражением мозга. В том числе медики подтвердили у актера деменцию.

Пребывание в центре - 7 тысяч рублей в сутки

- Нам очень обидно, что в прессе написали, будто родные Куравлева его спровадили, и он никому не был нужен. Это не так. Напротив, они максимально позаботились о нем, - рассказала kp.ru директор центра «Идиллия» Юлия Климова. - Почему-то такие заведения воспринимают по старинке как дома престарелых. В Европе в порядке вещей обеспечивать пожилым родственникам полноценный уход в старости. Люди у нас находятся под постоянным медконтролем. Есть анимационная программа, концерты, кружки по интересам, тренинги с психологами. У нас шестиразовое питание. Для нас честь, что родственники доверили Леонида Вячеславовича нам. Они выбрали для него комнату. Мы были готовы, что, если ему не понравится, он может уехать. Его привезли. Он увидел комнату и решил остаться.

- Он имел право уйти из центра?

- Он в любой момент мог сказать, что хочет уйти. Когда Куравлева к нам привезли, он был сильно удручен, в апатии. Переживал из-за умершей жены. Наши психологи с ним работали. Постепенно он стал социализироваться, ожил… Смотрел концерты. Очень полюбил заниматься лечебной физкультурой.

- Как он объяснил, почему согласился быть у вас в центре, а не дома?

- Он понимал, что дети заняты, у них своя личная жизнь. И уже нет сил уделять ему максимальное внимание. К тому же Леонид Вячеславович понимал, что будет смена обстановки, и, возможно, это ему поможет. У нас всегда есть с кем поговорить. Если кому-то грустно, сразу подключаются психологи. Они помогают справиться с переживаниями, переключают внимание на какую-то деятельность.

- Ему в центре что-то напоминало об умершей жене, ее фотографии?

- Нет. Мы вообще старались меньше касаться этой болезненной темы. Большое внимание проявляла семья - постоянно его посещали.

- Пребывание в вашем центре стоит семь тысяч рублей в сутки. Родственникам Куравлева помогали с оплатой?

- Не знаю, помогали ли им. Мы входим в реестр социальных услуг. По какой программе оплаты Куравлев проходит - это конфиденциальная информация.

- Писали, что Куравлев последнее время был лежачим, не ходил?

- Нет, это неправда. Он мог сам передвигаться и себя обслуживать. Об этом свидетельствует и наш архив - фото и видеоматериалы. Ежедневно мы снимали его и передавали родственникам.

- Ваше впечатление о нем?

- Вполне здравомыслящий человек в рамках возраста. И в рамках того, что, конечно, он тяжело переживал уход жены. Но, подчеркиваю, характер у него волевой.

- Накануне госпитализации он чувствовал себя нормально?

- Мы ежедневно измеряем людям в нашем центре давление, температуру. 5 января у Леонида Вячеславовича она поднялась до 38 градусов, и мы сразу предложили родственникам вызвать скорую. Его госпитализировали.

КСТАТИ

Не хотел общаться с дочкой?

- Василий, сиделка пансионата рассказывала, что, когда к Леониду Вячеславовичу приезжала дочь, он отворачивался к стенке, притворялся спящим. То есть не хотел с ней общаться?

- Ну было такое, что пару раз он отвернулся. А в остальные приезды был рад. Понимаете, если дочь к нему приезжала, там, 15 раз, из них два раза он отворачивался - это ни о чем не говорит. А остальные 13 раз он улыбался ей. Ну что? Это настроение просто. У всех пожилых людей так бывает…

- То есть то, что Леонид Куравлев не хотел видеть дочь, отрекся от нее, - это преувеличение?

- Об этом сказал один человек - сотрудница пансионата Надежда Орлова, у которой телевизионщики брали интервью. Есть версия, что создатели ток-шоу ей сказали так все в негативном фоне расписать (возможно, за гонорар?). В любом случае подобным скандальным передачам нужны такие драмы. Ради этого жанра правдой пренебрегают и говорится откровенная ложь.

- У Леонида Вячеславовича были нормальные отношения с дочерью, - подтвердила kp.ru соседка Куравлевых. - Екатерина как могла о нем заботилась. Кто не ухаживал за нездоровыми стариками - не поймут, как это сложно! Леонид Вячеславович порядочный, достойный человек. И о своих детях и внуках он давно позаботился. Он сам говорил, что давно оформил завещание, всем все распределил. И подумал заранее о том, где его похоронят - в могилу к его покойной жене.

Кстати, то, что Леонид Куравлев заранее оформил завещание, «Комсомолке» подтвердили в службе нотариусов.

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